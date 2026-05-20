Segob acuerda abrir mesas con transportistas y productores tras bloqueos

La Secretaría de Gobernación alcanzó un acuerdo con transportistas y productores agrícolas luego de la megamarcha y los bloqueos que generaron caos vial en avenidas principales de la Ciudad de México desde temprana hora.

Poco después de las seis de la tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026, los integrantes de la comisión de transportistas y productores que ingresaron a las instalaciones de la dependencia federal alrededor de las cuatro de la tarde para reunirse con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, salieron del inmueble de Abraham González y comunicaron a sus compañeros que serán recibidos por funcionarios de distintas entidades gubernamentales en las próximas horas.

Baltazar Valdés Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, destacó que el acuerdo para continuar el diálogo contempla ser escuchados por la nueva secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez.

"Una negociación que no sea, cuando menos, con los subsecretarios, está planteada de esa manera. Se aceptó y, sin embargo, no se definió a qué horas, si es hoy o mañana, las negociaciones, la reunión con las dependencias. Lo que sí nos aseguraron es que la primera dependencia con la que vamos a platicar, que es con la que más pendientes traemos a nivel nacional, es la nueva secretaria de Agricultura", destacó el dirigente campesino al salir de la reunión con César Yáñez.

Además del encuentro con la titular de Agricultura, funcionarios de Alimentación para el Bienestar y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrirán espacios en las próximas horas para escuchar las demandas de los transportistas y productores, quienes, mientras esperaban el resultado de la reunión en la subsecretaría, instalaron un comedor ambulante para saborear carne asada, alas adobadas, cebollas marinadas, aguas frescas, bebidas gaseosas, tortillas, arroz, huevos cocidos y salsas.

El improvisado comedor contó con todo lo necesario, desde mesas plegables, tanque de gas, comales enormes y hasta sombrillas para guarecerse de los intensos rayos del sol.

Horas antes de ingresar a la Secretaría de Gobernación, David Estévez, presidente de la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), remarcó que las acciones que llevan a cabo en la Ciudad de México forman parte de su estrategia para aprovechar el Mundial de futbol y visibilizar su movimiento.

“Esto es el aviso para decirles que vamos a parar la cuestión del Mundial. No es justo, no es posible que hayan invertido 667 millones de pesos y al campo no le pagan (…) desde 2023 y no haya solución también para carreteras dignas, para peajes, seguridad, no cesa la extorsión”, expuso el líder de la ANTAC, quien comentó que podría acudir este jueves una vez más a la Secretaría de Gobernación.