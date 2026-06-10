Colectivos de búsqueda realizan velada para honrar a familiares

A unas horas de que inicie la gran justa deportiva del futbol en la Ciudad de México, varios colectivos realizaron una marcha sobre la calzada de Tlalpan con destino hacia el Estadio Ciudad de México.

Madres buscadoras, el colectivo pro Palestina y decenas de organizaciones sociales se reunieron para emprender la protesta con algunas antorchas, velas y veladoras en mano.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio acompañamiento a los contingentes que caminaban sobre Tlalpan, las madres y padres buscadores portaban pancartas con la fotos de sus familiares desaparecidos y también se manifestaron en contra de la máxima competencia de futbol.

Para mostrar su inconformidad, portaron camisetas similares a las de la Selección Mexicana de fútbol, pero con la foto en la parte frontal de su familiar, en la parte posterior el nombre y el número de registro de la ficha de persona desaparecida.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Durante la marcha, los familiares señalaron que siempre están riesgo, “pero eso no nos detiene, seguimos en pie, no dejen de buscar aunque pasen muchos años, los queremos de regreso en casa vivos o muertos”, expresaron los padres de Adelaido Espino Carmona.

Y así, miles y miles de casos de desparecidos para los que hasta el momento no hay una respuesta concreta de las autoridades sobre los casos de desapariciones forzadas.

La marcha se detuvo y no pudo avanzar más allá de la intersección de la calzada de Tlalpan y el Viaducto, por el cerco y dispositivo de seguridad que se implementó por los tres niveles de gobierno a unas horas de que llegue la gran fiesta del futbol 2026.