Se forma la depresión tropical Dos-E frente a Guerrero, se prevé pase a ciclón Boris

La temporada de ciclones tropicales comienza a mostrar su fuerza sobre el Pacífico mexicano. Guerrero enfrenta este domingo una situación de alto riesgo tras la formación de la Depresión Tropical Dos-E frente a sus costas, un sistema que, según los pronósticos oficiales, evolucionará en las próximas horas a la tormenta tropical Boris.

El fenómeno se localiza a unos 155 kilómetros al sur de Acapulco y avanza hacia el norte, en dirección a las costas guerrerenses, una región que todavía mantiene fresca la memoria de los devastadores efectos provocados por los huracanes Otis en 2023 y Erick en 2025.

La preocupación no radica únicamente en la evolución del sistema tropical, sino en la extraordinaria cantidad de lluvia que podría descargar sobre el estado durante los próximos dos días.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Guerrero concentra el mayor nivel de alerta meteorológica en todo el país.

Los pronósticos indican acumulados de entre 150 y 250 milímetros, considerados dentro de la categoría de lluvias torrenciales.

Las regiones con mayor riesgo son:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Centro

La Montaña

Además, las bandas nubosas asociadas al sistema también provocarán lluvias intensas en zonas de Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que otras entidades del centro y occidente del país registrarán precipitaciones de consideración durante las próximas horas.

El fenómeno se localiza a unos 155 kilómetros al sur de Acapulco y avanza hacia el norte, en dirección a las costas guerrerenses. Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

Una lluvia excepcional para Guerrero

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, lanzó una advertencia que refleja la magnitud del evento.

Según explicó, en condiciones normales Guerrero acumula entre 300 y 400 milímetros de lluvia durante todo junio. Sin embargo, la precipitación esperada entre este domingo y el lunes podría acercarse o incluso superar una parte significativa de ese volumen en apenas 48 horas.

La comparación ilustra el carácter extraordinario del fenómeno y explica la preocupación de las autoridades federales y estatales.

Riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos

La principal amenaza para la población no será necesariamente la intensidad del viento, sino la enorme cantidad de agua que podría concentrarse en poco tiempo.

Especialistas advierten riesgos de...

Inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

Colapso de caminos y carreteras.

Caída de árboles y afectaciones a servicios básicos.

Las regiones serranas de Guerrero concentran una atención especial debido a su vulnerabilidad ante desplazamientos de laderas y deslaves.

La alerta también se extiende hacia zonas montañosas de Puebla y Veracruz, donde la saturación del suelo podría incrementar el riesgo de accidentes geológicos.

Acapulco vuelve a mirar al Pacífico con preocupación

La evolución del sistema es seguida de cerca en Acapulco, una ciudad que ha enfrentado algunos de los eventos meteorológicos más destructivos de los últimos años.

La experiencia reciente de Otis y Erick ha modificado los protocolos de respuesta y ha elevado el nivel de atención entre autoridades y ciudadanos, conscientes de que incluso sistemas de menor intensidad pueden generar graves afectaciones cuando producen lluvias extraordinarias.

Por ahora, los especialistas prevén que Boris pierda fuerza rápidamente al interactuar con la compleja geografía montañosa de Guerrero.

¿Qué se espera en las próximas horas?

Los modelos meteorológicos anticipan que la Depresión Tropical Dos-E alcanzará la categoría de tormenta tropical Boris durante la tarde o noche de este domingo.

Posteriormente, el sistema avanzaría hacia tierra y comenzaría a debilitarse al encontrarse con la Sierra Madre del Sur, degradándose nuevamente a depresión tropical durante el lunes.

No obstante, los expertos subrayan que la reducción de intensidad no implica una disminución inmediata del peligro, ya que las lluvias más severas suelen mantenerse incluso cuando estos sistemas comienzan a perder organización.

Llamado a la prevención

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, pidió a la población mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Les invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil. La prevención es tarea de todas y todos”, señaló.

Con el sistema acercándose a las costas y dos días de precipitaciones extraordinarias en perspectiva, Guerrero enfrenta uno de los episodios meteorológicos más relevantes del inicio de la temporada de ciclones 2026, en un escenario donde la preparación ciudadana y la información oportuna serán fundamentales para reducir riesgos.