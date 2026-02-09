Secuestran a cinco mineros en Chihuahua y los liberan tras operativo federal

Cinco trabajadores de una empresa minera fueron privados de la libertad por un grupo armado en el municipio serrano de Moris, en Chihuahua, y liberados horas después tras un operativo de seguridad federal y estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que las víctimas —cuatro hombres y una mujer— fueron interceptadas el sábado en el camino que comunica al poblado El Pilar con la cabecera municipal de Moris, zona que colinda con el estado de Sonora.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua precisó que tuvo conocimiento del caso el sábado 7 de febrero, luego de que se reportara la privación de la libertad de cinco trabajadores de la empresa minera El Pilar.

Despliegan operativo y liberan a trabajadores

Tras la denuncia, se desplegó un operativo conjunto en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que incluyó sobrevuelos con helicóptero y recorridos de búsqueda apoyados con drones en la región de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con las autoridades, la presencia de las fuerzas de seguridad habría presionado a los responsables, quienes finalmente liberaron a los trabajadores sin que se registraran enfrentamientos.

Los mineros fueron localizados alrededor de las 10:30 horas del domingo en las instalaciones de la mina El Pilar. Fueron identificados como Ricardo S. C., de 55 años; Saúl P. S., de 34; Ana Gabriela R. F., de 35; Gabriel Eduardo S. M., de 42 años, así como una quinta persona de 18 años de edad, cuya identidad no fue revelada.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó que las cinco personas se encuentran en buenas condiciones físicas y mentales, y que ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público.

La autoridad ministerial informó además que se investiga si este hecho guarda relación con otros casos recientes de desaparición y privación ilegal de la libertad de trabajadores del sector minero ocurridos en estados vecinos, particularmente en Sinaloa.

Mineros, en la mira de grupos criminales

Este caso se suma al de la desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver en Sinaloa, de los cuales ya se localizaron cinco cuerpos en una fosa clandestina.

Los trabajadores fueron levantados por un grupo armado en el municipio de Concordia, sin que hubieran recibido amenazas previamente, de acuerdo con autoridades federales.

Durante los trabajos de búsqueda, encabezados por autoridades federales, se localizó una fosa clandestina en el poblado de El Verde, donde fueron hallados 10 cuerpos, de los cuales ya se confirmó que cinco pertenecen a los mineros desaparecidos.

