Secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas pilotea helicóptero y vuela techos de casas

Un helicóptero Black Hawk, piloteado por el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, provocó daños materiales en al menos cuatro viviendas durante una maniobra de aterrizaje en el ejido Zaragoza, en la zona serrana del municipio de Tapachula.

El incidente, ocurrido en un descampado cercano a la comunidad, no dejó personas lesionadas, aunque generó alarma entre los habitantes debido a la fuerza del viento generado por la aeronave.

Durante el descenso del helicóptero, el desplazamiento de aire levantó techos de lámina de varias viviendas, proyectándolos al aire y obligando a los pobladores a buscar refugio para evitar ser golpeados.

Testimonios difundidos en redes sociales muestran el momento en que las láminas son arrastradas por la corriente generada por las hélices, mientras personas en tierra intentan ponerse a salvo.

El saldo final fue de daños materiales en al menos cuatro casas, sin reporte de heridos.

Compromiso de reparación por parte de autoridades

Tras descender de la aeronave, el funcionario estatal aseguró a autoridades ejidales que el Gobierno cubrirá los daños ocasionados.

Ahí les vamos a pagar lo de las láminas", afirmó en dos ocasiones ante un habitante que transmitía en vivo.

La promesa busca contener la inconformidad en una región donde la presencia de operativos de seguridad ha sido constante en los últimos meses.

La aeronave involucrada forma parte del equipamiento adquirido por el Gobierno de Chiapas para reforzar su estrategia de seguridad. Este tipo de helicópteros, fabricados por Sikorsky Aircraft, está diseñado para misiones de alta complejidad.

Con un valor estimado entre 15 y 25 millones de dólares, el Black Hawk puede transportar hasta 16 elementos, alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h y operar con equipamiento como ametralladoras, sistemas de visión nocturna y blindaje avanzado.

En la entidad, estas unidades operan bajo el agrupamiento Fuerzas de Reacción Pakal (FRIP), orientado a tareas de vigilancia aérea y respuesta rápida frente al crimen organizado.

Estrategia de seguridad bajo presión en la frontera sur

La adquisición del helicóptero fue presentada en julio de 2025 por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como parte de un paquete integral de seguridad que incluye vehículos tácticos, drones y lanchas rápidas.

El objetivo, según el Ejecutivo estatal, es fortalecer las capacidades operativas en regiones consideradas de alta incidencia delictiva, particularmente en la frontera con Guatemala.

Sin embargo, la percepción de inseguridad en municipios como Tapachula sigue siendo elevada, de acuerdo con mediciones recientes, mientras continúan registrándose hechos violentos en distintas zonas del estado.

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