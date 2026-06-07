Sección 22 de la CNTE rechaza volver a clases este lunes 8 de junio

La dirigencia de la Sección 22 del SNTE-CNTE rechazó el regreso a clases este lunes 8 de junio, como se ha difundido de manera errónea en las últimas horas en medios de comunicación y redes sociales.

A través de su vocería, el magisterio disidente oaxaqueño afirmó que la jornada de lucha emprendida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa vigente, porque sus demandas fundamentales siguen sin tener una respuesta satisfactoria del gobierno federal, especialmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

Expuso que las decisiones en el movimiento de los trabajadores de la educación no son producto de acuerdos cupulares ni de imposiciones externas, porque emanan de la consulta permanente a las bases movilizadas, a través de los mecanismos estatutarios y democráticos, particularmente de las asambleas delegacionales, sectoriales, regionales y estatales.

Además, subrayó que la lucha no es exclusiva del magisterio oaxaqueño, sino una jornada nacional unitaria de la CNTE.

De este modo, destacó que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE constituye el máximo espacio de deliberación política y toma de decisiones colectivas, donde participan los contingentes movilizados de todo el país.

Aparte de esto, resaltó que las respuestas presentadas por el gobierno federal han sido declaradas insuficientes y nulas para resolver las demandas centrales de la jornada de lucha.

Ante ello, hizo un llamado a la base magisterial a mantenerse firme, organizada, informada y atenta a los acuerdos emanados de sus espacios democráticos de discusión y decisión, porque mientras no existan respuestas concretas a sus demandas fundamentales, no existen condiciones para concluir la jornada de lucha.