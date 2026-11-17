La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por el abogado Juan Collado, por las imputaciones que le realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en un caso de defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos de impuestos sobre la renta (ISR), en un caso que data de 2015.

"Se agrega el oficio de la SCJN mediante el cual informa que desechó la facultad de atracción", se establece en la resolución publicada en estrados del Máximo Tribunal, sin que se precise quién realizó la solicitud.

La Corte determinó que el amparo promovido por Collado no tiene la relevancia jurídica suficiente para ser analizado, por lo que se devolvió para que sea el Tribunal Colegiado el que lo resuelva.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, el amparo se derivó de una impugnación promovida por la FGR, organismo que logró que la acusación en contra de Collado fuera retomada el 10 de abril de 2025, por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal.

Collado había conseguido que, tras un amparo en revisión, un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte repusiera el procedimiento en su contra y determinó la no vinculación a proceso por la presunta defraudación fiscal, por 36.7 millones de pesos, lo que impugnó el Ministerio Público Federal.

Collado promovió un recurso de revisión, turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, enlistado hace un mes y medio, pero se aplazó su discusión, por lo que se solicitó la atracción de la Corte, en donde se rechazó.