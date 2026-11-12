SCJN se suma a la búsqueda de personas desaparecidas con micrositio y TV

Con la creación de un micrositio y a través de sus redes sociales y las del canal de televisión Plural TV, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se suma, desde este jueves, a la estrategia para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas en México.

El Máximo Tribunal informó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Secretaría de Gobernación (Segob), por esos medios se difundirán las fichas de búsqueda de personas para contribuir a su localización e identificación.

Se detalló que se diseñó un micrositio que ya está disponible en la página de internet de la SCJN, el cual albergará las fichas vigentes, que se podrán consultar de forma ágil a través de filtros por nombres, fechas, estados o municipios.

Además, como parte de esta estrategia de acompañamiento, en las redes sociales, tanto de la Corte como de Plural TV, se publicarán las fichas de búsqueda, las cuales también serán difundidas a través de la señal del canal de televisión institucional.

El Máximo Tribunal, presidido por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la Alerta Nacional es un mecanismo de difusión inmediata operado por la CNB, que permite compartir información verificada para ayudar en la localización de personas.

La SCJN consideró de gran interés apoyar este esfuerzo para que más personas tengan acceso a la información y, en caso de reconocer a alguien, puedan brindar datos relevantes para la investigación y su localización.