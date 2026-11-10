Jueces de Illinois asisten a sesión de la Suprema Corte

Jueces de Illinois, Estados Unidos, acudieron este martes a la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como parte de una gira de trabajo por México.

En la segunda parte de la sesión del Pleno del Máximo Tribunal, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, dio la bienvenida a los juzgadores estadunidenses, quienes ocuparon las primeras biutacas del salón.

Antes de pasar al siguiente asunto, secretario, compañeros y compañeras, ministros y ministras, quiero dar la bienvenida a los jueces y juezas del estado de Illinois, Estados Unidos.

Gracias por acompañaros esta tarde; es un gusto y un honor recibirles aquí en la SCJN”, dijo el ministro presidente, Aguilar Ortiz, antes de dar paso al siguiente asunto.

Más tarde, la ministra Yasmín Esquivel Mossa publicó un mensaje en su cuenta de X, en la que destacó la visita de la delegación de jueces del país vecino.

Juezas y jueces del estado norteamericano de Illinois visitaron la #SCJN para conocer de cerca el trabajo que realizamos y acompañaron la sesión del Tribunal Pleno.

Celebro su interés por nuestro país y por la labor de nuestra Suprema Corte. Estos encuentros permiten acercar experiencias y fortalecer el diálogo entre quienes compartimos la responsabilidad de impartir justicia”, indicó la ministra Esquivel Mossa.

Ministros recibieron a Jueces de Illinois, Estados Unidos, en la SCJN Foto: Especial

Juicio de amparo

En la sesión del Pleno de la SCJN, se aprobó un proyecto de la ministra Esquivel Mossa, en relación con un juicio de amparo promovido por un sentenciado a más de 43 años de prisión por el delito de secuestro.

El quejoso manifestó que las pruebas relacionadas con su declaración preparatoria y la ratificación se obtuvieron mediante actos de tortura e intimidación; además, el resto de las pruebas no acreditaba su participación en el caso que se le adjudicó.

Un Tribunal Colegiado le negó el amparo, por considerar que la declaración se rindió de manera autónoma y voluntaria, con asistencia de una persona defensora.

El Pleno de la Corte revocó la sentencia y devolvió el expediente al Colegiado para que emita una nueva resolución, en la que analice de manera completa la posible tortura.