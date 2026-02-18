SAT denunció a mil 63 delincuentes fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó al Senado que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a mil 63 delincuentes fiscales, involucrados en mil 61 denuncias por contrabando y acceso a sistemas, entre otros, y las autoridades judiciales vincularon a proceso a 228 personas, incluidas 22 personas servidoras públicas, 90 personas físicas y 116 personas físicas relacionadas con personas morales.

En el Informe de actividades que envió ayer al Senado, el SAT precisa que de enero a diciembre del 2025, del universo de denuncias que ha presentado, las autoridades judiciales juzgaron culpables a 222 contribuyentes y fueron castigados con penas de hasta cuatro años de prisión, así como diversas sanciones, entrega de donaciones y reparación del daño hasta por cuatro millones 644 mil 668 pesos.

“Se han emitido resoluciones a 19 personas servidoras públicas con sanciones que van desde trabajos comunitarios en favor de la sociedad hasta por nueve meses, donativos, cursos de sensibilización y multas con montos de hasta 70 mil pesos y de seis meses a cuatro años de prisión”, dice.

Precisa en el informe que “los principales delitos cometidos por los sentenciados están relacionados con el RFC, desobediencia y resistencia de particulares y falsificación de documentos”.

También informó al Senado que por primera vez “la proporción de los ingresos tributarios netos respecto del Producto Interno Bruto (PIB) es de 15.2%, el que sería, de igual forma, el valor más alto observado”.

En el informe, turnado a la Comisión de Hacienda del Senado, dice que los ingresos tributarios durante el 2025 llegaron a los cinco billones 351 mil 680 millones de pesos.

Detalla que por concepto del ISR se recaudaron dos billones 889 mil 32 millones de pesos, incrementó 204 mil 537 millones de pesos en términos nominales respecto al mismo periodo del año anterior, derivado de mayores pagos de ganancias de personas morales y retenciones”.

Añade que “el cumplimiento con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) fue de 101.0 por ciento”.

Agrega que “el IVA obtuvo una recaudación de un billón 499 mil 451 millones de pesos, esto es, 91 mil 469 millones de pesos más en términos nominales respecto al mismo periodo del año anterior, derivado de mayores pagos por importaciones

“El cumplimiento con respecto a la LIF fue de 102.5 por ciento”, resalta.

El SAT añade que “la recaudación del IEPS fue de 671 mil 271 millones de pesos, lo que implica un aumento de 42 mil 907 millones de pesos en términos nominales con respecto al mismo periodo de 2024. El cumplimiento con respecto a la LIF fue de 94.0 por ciento.

“Por su parte, los ICE registraron una recaudación de 173 mil 619 millones de pesos, esto es 35 mil 797 millones de pesos más en términos nominales respecto al mismo periodo de 2024. El cumplimiento fue de 114.4 por ciento”, agrega.

Informa a los senadores que al cierre de 2025 las contribuciones internas comprendieron 74% de los ingresos tributarios, con tres billones 940 mil 429 millones de pesos. Respecto al año anterior, éstas aumentaron 0.4% en términos reales.

Y por lo que se refiere a las contribuciones de comercio exterior, en 2025 se ubicaron en un billón 411 mil 251 millones de pesos, alcanzar 986 mil 983 millones de pesos, esto es 8.3% superior en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2024”, detalla.