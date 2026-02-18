Con el reloj en contra y sin consenso a la vista; análisis en Senado sobre reforma electoral

El líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, informó que todavía no se logra un acuerdo sobre la propuesta de reforma electoral que presentará la Presidenta de la República la próxima semana y detalló que las diferencias se centran en tres temas: financiamiento a los partidos políticos, legisladores de representación proporcional e igualdad en la competencia electoral.

En entrevista, el senador detalló que los verdes plantean que la reducción del financiamiento a los partidos implique que todos tengan el mismo monto; que todos reciban lo que hoy le dan al Partido del Trabajo, que es el que menos financiamiento tiene.

Ante los incipientes, pero constantes ataques que han comenzado a recibir los verdecologistas por oponerse a la posición irreductible de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el senador recordó que “nosotros hemos apoyado prácticamente todas las reformas que la Presidenta de la República ha propuesto. De 40 hemos votado 38 y yo te puedo incluso decir que el Verde ha sido más leal con la presidenta Claudia Sheinbaum que incluso en muchos casos los compañeros de Morena.

“Nunca le hemos regateado nada, siempre hemos sido firmes apoyadores de su proyecto. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, desde el proceso electoral siempre hemos creído en su proyecto y aquí lo hemos demostrado con hechos”, precisó, pero aclaró que su partido tiene una posición definida en la reforma electoral.

“Para hacerte muy concreto en el tema del financiamiento sobre los partidos políticos, nuestra propuesta, que nosotros le hemos planteado al presidente de la comisión, es que se baje los recursos a cómo está hoy al que menos recursos recibe, que es el Partido del Trabajo y que nosotros nos quedemos con los del Partido del Trabajo, pero todos los partidos por igual.

“Lo que tenemos que buscar es más equidad en los procesos electorales y eso es una medida; nosotros planteamos el voto electrónico, planteamos que los jóvenes de 16 años puedan votar. También hay mecanismos que vamos a dar a conocer de más restricciones para evitar que el crimen organizado se infiltre en las candidaturas”, explicó Manuel Velasco.

El legislador destacó que “estamos buscando un mecanismo donde todavía no hemos podido generar un consenso es en ver cómo se pueden elegir los legisladores de representación proporcional, que ya no serían de representación proporcional porque irían a elección. Y hay una propuesta de que, hay tres propuestas: una de que sea por estados; es decir, que cada instituto político proponga cinco mujeres, cinco hombres por poner un ejemplo y el que tenga el mayor número de votos sea el que entre.

“Otra propuesta que sean por circunscripciones y que hagan campaña en toda la circunscripción, otra propuesta que sea a nivel nacional, en todo el país que hagan campaña en todo el país y una propuesta que es la que nosotros vemos que podríamos transitar que es similar a la que existe en la Ciudad de México sobre los segundos lugares mejores, algunos lugares sociales que sean los que accedan”.

Y reiteró que “en eso estamos, hemos estado siempre abiertos al diálogo para poder encontrar los puntos del entendimiento”, resaltó.

En tanto, los senadores panistas Raymundo Bolaños y Marko Cortés presentaron formalmente una propuesta de reforma electoral que incluye la nulidad de una elección por la inclusión del dinero del crimen organizado para apuntalar candidatos.