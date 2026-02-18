Detectan anomalías en Universidad Autónoma Metropolitana por 173 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 173 millones 59 mil pesos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), derivado de rendimientos financieros generados con recursos federales que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, como lo establece la ley.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la UAM mantuvo recursos públicos en cuentas bancarias productivas y conservó los intereses generados, sin devolverlos al erario federal, pese a que se trata de recursos fiscales sujetos a reintegro obligatorio conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La ASF subrayó que la autonomía universitaria no exime a la institución del cumplimiento de las disposiciones financieras federales. Durante el proceso de auditoría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que los rendimientos financieros obtenidos con recursos públicos deben reintegrarse a la Tesorería, aun tratándose de universidades autónomas.

Por esta razón, el órgano fiscalizador emitió observaciones que mantiene abierto el procedimiento de aclaración y eventual recuperación de los recursos.

CCH ORIENTE INSTALARÁ TORNIQUETES DE ACCESO

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente se convertirá en el segundo plantel del sistema en contar con torniquetes de control de acceso, después del CCH Sur donde, tras el homicidio de un estudiante ocurrido en septiembre pasado, se implementaron medidas similares de seguridad.

La instalación de torniquetes fue presentada como parte de la respuesta institucional al pliego petitorio entregado por estudiantes el 17 de febrero, en la primera mesa de diálogo con autoridades universitarias, en un contexto marcado por exigencias de mayor seguridad tras la agresión que sufrió una alumna en las inmediaciones del plantel.

Las autoridades informaron que el proyecto contempla la instalación de alrededor de 15 torniquetes bidireccionales distribuidos en los accesos del plantel, equipados con lectores fotográficos para el control de entrada y salida de estudiantes, personal académico y administrativo.

Se estima que para abril los equipos podrían estar colocados para comenzar el registro de la comunidad universitaria.

Además de las medidas de seguridad, durante la mesa de diálogo se abordó el punto relativo al posicionamiento de la comunidad del CCH Oriente frente a la candidatura de María Patricia García Pavón a la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, tema que fue planteado en presencia de la aspirante.

Los estudiantes expresaron su inconformidad con dicha candidatura al considerar que su gestión ha sido insuficiente para atender las problemáticas del plantel y exigieron que la Rectoría no la considere mientras no exista un cumplimiento efectivo.

Sobre este punto, autoridades reiteraron que la designación de directivos en escuelas, facultades e institutos de la UNAM se rige por lo establecido en la Ley Orgánica y el Estatuto General.

cva*