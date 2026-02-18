Guardia Nacional denunció a 320 de sus agentes... pero no hay sancionados penalmente

La Guardia Nacional informó al Senado que durante 2025 presentó 103 denuncias penales contra 320 de sus integrantes “involucrados en actos contrarios a la ley, no obstante, la institución no cuenta con registros de integrantes que hayan sido sancionados penalmente en el desempeño de sus funciones en este periodo”.

En el Informe anual de actividades que entregó al Senado, la GN revela que en 2025 enfrentó 206 agresiones; en 191 casos utilizó armas de fuego. Y precisa que 54% de las agresiones que sufrieron sus elementos se concentraron en cuatro entidades: Michoacán, con 45 casos; Sinaloa, 30; Guanajuato, 24, y Sonora, con 13.

Durante 2025, como resultado de los 191 casos que el personal de la GN repelió agresiones utilizando armas de fuego, fallecieron 115 personas civiles”, dice.

El documento, que constituye el primero en entregarle al Senado como su órgano colegiado de control, derivado de la nueva ley de la GN, incluye un apartado específico de sus obligaciones de rendición de cuentas ante legisladores federales, entre ellas detallar el número de efectivos sancionados penalmente.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional es la encargada de conocer de las quejas y denuncias en contra los integrantes de la institución y realizar las investigaciones correspondientes, por lo que durante 2025 presentó 103 denuncias penales contra 320 integrantes involucradas en actos contrarios a la ley, la institución no cuenta con registros de integrantes que hayan sido sancionados penalmente en el desempeño de sus funciones en este periodo”, informó la GN.

También le explica que durante 2025 fueron sancionados 58 agentes. De ellos, 17 fueron removidos de su cargo, 39 suspendidos temporalmente y dos con cambio de unidad.

Quien ejerza el mando es responsable de fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, respeto a los derechos humanos, espíritu de cuerpo y profesionalismo hacia las personas y aquellos bajo su mando. De igual forma, aplicar los correctivos disciplinarios de manera proporcional a la falta cometida.

En el periodo que se informa fueron aplicados 17 mil 973 correctivos disciplinarios consistentes en 493 amonestaciones privadas, ocho mil 222 arrestos y nueve mil 258 restricciones”, precisa.

De igual manera, detalla las labores de capacitación y adiestramiento que recibe el personal de la GN y especifica que “a través del Sistema Nacional de Competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), se certificó a cinco mil 966 integrantes; de ellos, mil 694 fueron mujeres y cuatro mil 272 hombres.

SALDO:

*Denuncias contra elementos por actos ilegales: 103 contra 320 integrantes.

*Miembros de la GN con sanción penal: 0 sanciones.

*Agresiones sufridas por la institución: 206 ataques (191 con armas de fuego).

*Civiles fallecidos en enfrentamientos: 115 civiles.

*Estados con 54% de las agresiones: Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Sonora: 4 entidades concentran la violencia.

*Sanciones administrativas y remociones de cargo: 58 sancionados (17 removidos y 39 suspendidos).

*Castigos disciplinarios (arrestos, restricciones y amonestaciones): 17,973 correctivos.

*Elementos que cuentan con el Certificado Único Policial (CUP): 95,694

cva*