Recursos para cambio climático cayeron 24.7%

La Propuesta de Presupuesto de Egresos 2027 (PPEF), del Gobierno de México, contempla un gasto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sus órganos desconcentrados de 49 mil 508.3 millones de pesos, que representa un incremento de 8.65 por ciento con respecto a 2026, pero que sólo equivale al 0.67 por ciento del total de los recursos programables de la Federación.

Los recursos estimados para el sector ambiental equivalen aproximadamente al 0.125 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy lejos del 3.7 por ciento anual recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de inversión pública y privada para la acción climática y la protección del ambiente.

Un punto importante a destacar es que 29 mil 049.4 millones de pesos de la bolsa de 49 mil 508.3 millones de pesos, es decir, el 58.67 por ciento del presupuesto total del sector ambiental, serán destinados a la inversión física, buena parte asociada a infraestructura hídrica, principalmente a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que no implica por sí mismo un fortalecimiento de las instituciones encargadas de la conservación, inspección, vigilancia y aplicación de la legislación ambiental, que mantienen una capacidad operativa muy limitada.

De cada 100 pesos etiquetados como Medio Ambiente y Recursos Naturales, aproximadamente 80 pesos van para la Conagua.

El gasto corriente en el PPEF 2027 para el sector ambiental crecerá tres mil 113.2 millones de pesos, al pasar de 17 mil 345.7 millones en 2026 a 20 mil 458.9 millones en 2027, en pago de salarios, sueldos, honorarios y prestaciones de los servidores públicos; pago de materiales y suministros, así como servicios generales, para cubrir, por ejemplo, la luz, el agua, la telefonía y el internet.

Será importante establecer cuánto de este dinero se destinará específicamente a personal de campo, inspección, vigilancia y conservación en los órganos desconcentrados como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), o la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Según la estrategia programática del Ramo 16, la Conagua utilizará sus recursos para acciones en infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones, a través del "Programa Nacional de Tecnificación del Riego"; la rehabilitación de la Presa Endhó en Hidalgo, para el control del lirio acuático y el mosquito Culex; la restauración del Río Atoyac y sus tributarios o afluentes en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Además de la construcción de la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, Baja California; la Presa Tunal II, en Durango, la Presa Mujer Solteca, en Oaxaca, los proyectos denominados Acapulco Se Transforma Contigo: Agua Potable y Saneamiento, para la econstrucción de infraestructura, la reactivación económica y el desarrollo sostenible de los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez.

Asimismo, se continuará con los servicios de operación y suministro hídrico parael Sistema Cutzamala, los servicios de sistemas meteorológicos e hidrológicos, la gestión integral y sustentable del agua, y el programa para la atención de emergencias y desastres naturales.

Pobre presupuesto climático

De cada peso que gastará el Gobierno de México en 2027, sólo 1.5 centavos se destinarán a enfrentar el cambio climático, de acuerdo con el Anexo Transversal 16, mientras que Pemex, el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI), recibirá 4.2 veces más.

Al hacer un análisis de la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2027, Sandra Guzmán, directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), confirmó el desequilibrio que existe en el gasto público.

La doctora en Ciencia Política destacó que la transición energética en México se puede financiar revisando los recursos existentes, ya que reducir gradualmente, apenas ocho por ciento, los subsidios destinados a la producción de combustibles fósiles podrían liberar alrededor de dos mil 178 millones de dólares.

Explicó que estos recursos permitirían generar hasta 50 mil 672 gigavatios-hora (GWh), adicionales de energía renovable y reducir potencialmente 22.25 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e).

Detalló que el reto no es sólo encontrar nuevas fuentes de financiamiento, sino dejar de utilizar dinero público para prolongar la dependencia fósil.

Una reasignación gradual puede transformar los subsidios actuales en inversión para resiliencia, desarrollo sostenible y el sistema energético del futuro", indicó.

Ante esta situación, GFLAC hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que, antes del 15 de noviembre, fortalezca la trazabilidad y calidad del gasto climático mediante la correcta aplicación de la metodología existente para la integración del Anexo Transversal 16.

Además de que avance en una reorientación gradual de los apoyos a combustibles fósiles hacia alternativas de energía limpia y sostenible, e incorpore instrumentos fiscales ambientales que permitan ampliar el espacio fiscal para financiar la transición energética y la acción climática.

De acuerdo con el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el PPEF contempla 160 mil 120.9 millones de pesos, equivalentes al 1.51 por ciento del presupuesto total para 2027 en el Anexo Transversal 16, destinado en teoría, a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, porque incluye 54 mil 358.4 millones de pesos de infraestructura ferroviaria y 40 mil 500 millones de pesos del programa Sembrando Vida.

En contraste, las erogaciones totales asociadas a Pemex ascienden a 678 mil 662.7 millones de pesos, lo que equivale al 6.38 por ciento del presupuesto total para 2027.

Cabe destacar que el Anexo Transversal 16 para cambio climático pasa de 212 mil 569.7 millones de pesos aprobados en 2026 a 160 mil 120.9 millones propuestos para 2027, una caída nominal de 24.7 por ciento.