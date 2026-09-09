Sin nuevos impuestos ni gasolinazos; Paquete Económico busca combatir evasión fiscal: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Paquete Económico 2027 presentado ante el Congreso de la Unión no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos, y rechazó las versiones que apuntan a un incremento de la deuda pública como parte de la propuesta para el siguiente año.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que la estrategia de ingresos está enfocada principalmente en reducir la evasión fiscal, fortalecer los mecanismos de control y garantizar los recursos destinados a las prioridades de su administración, particularmente los programas sociales.

Este es el Paquete Económico, es responsable, no se está endeudando al país como lo quieren decir, no hay nuevos impuestos como luego también estuvieron informando, es falso”, Sheinbaum.

La jefa de Estado sostuvo que la propuesta busca mejorar la recaudación sin crear nuevas cargas tributarias para los contribuyentes. “Sencillamente, se busca evitar la evasión fiscal, garantizando el presupuesto para lo más importante: la gente”, señaló.

La propuesta busca mejorar la recaudación sin crear nuevas cargas tributarias para los contribuyentes. Cuartoscuro

SAT reforzará combate contra factureras y evasión

Por su parte, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que el Paquete de Ingresos contempla nuevas medidas para fortalecer el combate contra las empresas factureras y las prácticas de evasión fiscal.

El funcionario destacó que será indispensable reforzar los mecanismos de control y trazabilidad, particularmente en el mercado de combustibles, además de mantener el programa de regularización fiscal implementado durante el año pasado.

En este sentido, el Paquete de Ingresos presentado ayer ante el Congreso de la Unión plantea mecanismos de control de deducciones y de pérdidas fiscales para fortalecer el combate a las factureras y evasión fiscal”, explicó.

Entre las principales medidas contempladas se encuentran controles específicos para evitar la evasión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como mecanismos de vigilancia relacionados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel.

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¿Qué medidas se aplicarán?

El Paquete Económico contempla una serie de acciones dirigidas a mejorar la recaudación y cerrar espacios a la evasión, entre ellas:

Combate a las empresas factureras y a la evasión fiscal.

Combate a las empresas factureras y a la evasión fiscal. Controles específicos contra la evasión del ISR.

Mecanismos de control del IEPS de gasolina y diésel.

Continuidad del programa de regularización fiscal.

Simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas.

Con estas medidas, el gobierno federal busca incrementar la eficiencia de la recaudación sin establecer nuevos impuestos, al tiempo que pretende garantizar los recursos necesarios para los programas sociales y las principales prioridades presupuestales del próximo año.

Sheinbaum insistió en que el Paquete Económico 2027 tiene como prioridad mantener finanzas públicas responsables y combatir prácticas que reducen los ingresos del Estado, particularmente la evasión y el uso de esquemas fiscales irregulares.