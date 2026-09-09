Fobaproa: Hacienda revela que se ha pagado casi 1.6 billones y el capital creció

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que el gobierno mexicano ha pagado casi 1.6 billones de pesos por la deuda del Fobaproa, pero no se ha logrado reducir el principal, que inclusive ha crecido.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar el Paquete Económico 2027 y la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) activado en 1995 para rescatar a la banca privada y convertir deudas particulares en deuda pública, el titular de Hacienda explicó que los recursos destinados durante años al pago de esa deuda han cubierto fundamentalmente intereses, mientras el principal de los bonos se refinancia mediante la emisión de nuevos instrumentos.

Hemos pagado casi 1.6 billones de pesos a lo largo de estos años y no se ha pagado un solo peso del principal, al contrario, ha crecido”, advirtió.

El funcionario federal expuso que los intereses de la deuda del Fobaproa tienen un componente equivalente a la inflación y otro real. Amador Zamora precisó que una parte de esos intereses se cubre con las cuotas que las instituciones financieras pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El secretario señaló que el Paquete Económico 2027 propone impedir que los bancos deduzcan del pago de impuestos las cuotas que entregan al IPAB.

Vale la pena recordarlo: por primera vez no van a ser deducibles para los bancos a partir del siguiente año”, detalló.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, especificó que para 2027, actualizando los datos conforme a la inflación, la deuda representa cerca de 48 mil millones de pesos de presupuesto público.