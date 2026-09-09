Detienen a policía de Nuevo León por presunto abuso a mujer detenida

Un policía de Zuazua, Nuevo León, fue detenido mediante una orden de aprehensión tras ser señalado por una mujer de cometer una agresión sexual mientras permanecía arrestada por una falta administrativa.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que la víctima señaló que los hechos ocurrieron en las celdas, horas antes de concluir su sanción.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público obtuvo videos que corroboraron su declaración y permitieron solicitar la orden judicial, de acuerdo a ABC Noticias.

“De acuerdo al dicho de la víctima, inicia con el arresto del que ella fue objeto por una falta administrativa, aparentemente en horas previas a cumplir el arresto se dio la supuesta agresión.

“Se recabaron videos que de alguna forma corroboran el dicho de la víctima y fue parte de la oferta probatoria que hizo el Ministerio Público para establecer una orden de aprehensión”, comentó.

Luis Enrique Orozco indicó que la audiencia inicial del elemento estaba programada para realizarse este miércoles.

Hasta este momento, la Fiscalía de Nuevo León no había identificado a otros policías como participantes en los hechos.