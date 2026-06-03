Sargazo toma fuerza y sigue llegando a Q. Roo; supera capacidad de respuesta

La temporada de sargazo continúa intensificándose en Quintana Roo y ayer, las playas del Caribe mexicano registraron niveles preocupantes de acumulación de la macroalga, particularmente en la Riviera Maya.

De acuerdo con reportes de monitoreo, en la zona norte del estado 33 de las 100 playas supervisadas presentan presencia excesiva de sargazo, mientras que en la zona sur, 37 de las 40 registradas en la Costa Maya se encuentran con abundante acumulación del alga.

Uno de los destinos más afectados es Playa del Carmen, donde durante los últimos días se han viralizado videos que muestran enormes acumulaciones de sargazo en las inmediaciones del muelle fiscal.

Las imágenes exhiben no sólo montañas de alga sobre la arena, sino extensas manchas café flotando mar adentro, alterando por completo el característico color turquesa de las aguas.

La situación ocurre pese a los esfuerzos de contención y recolección implementados por autoridades municipales, estatales y federales. Sin embargo, el volumen de sargazo que continúa llegando diariamente a las costas ha superado la capacidad de respuesta en varios puntos del estado.

La problemática también afecta a destinos del sur de Quintana Roo como Mahahual y Xcalak, donde el recale constante impacta generando malos olores por la descomposición de la macroalga y provoca afectaciones a ecosistemas costeros como arrecifes y pastos marinos.

Prestadores de servicios turísticos, hoteleros y habitantes de las comunidades costeras continúan enfrentando una batalla diaria para retirar toneladas de sargazo de las playas.