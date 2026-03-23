Sarampión supera los 14 mil casos en México

México acumuló 14 mil 036 contagios por sarampión, informó la Secretaría de Salud en su último reporte con corte al 20 de marzo.

Del total, más de la mitad, es decir, 7 mil 584, han ocurrido en lo que va del año.

El grupo de edad con el mayor número de contagios fueron los menores de 1 a 4 años.

Le siguieron las personas de 25 a 29 años y en tercer sitio los niños de 5 a 9 años.

JALISCO CON MÁS CONTAGIOS DE SARAMPIÓN EN 2026

La dependencia sanitaria explicó que las 32 entidades han notificado casos, los cuales han estado distribuidos en 443 municipios.

Con 4 mil 439 contagios, Jalisco siguió encabezando la lista de las 5 entidades que actualmente concentran el mayor número.

En orden descendente se ubicaron:

-Chiapas con 650 casos

-Ciudad de México con 563

-Sinaloa con 252

-Estado de México con 239

MUERTES POR SARAMPIÓN

Cabe señalar que desde el pasado 13 de marzo, no se han notificado muertes por sarampión, por tanto, al contabilizar los decesos desde febrero del año pasado a la fecha, la cifra total ascendió a 35.

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

-Chihuahua: 21

-Jalisco:4

- Durango: 2

-Sonora: 1

-Michoacán: 1

-Tlaxcala: 1

-Ciudad de México: 2

-Chiapas: 1

-Guerrero: 1

-Sinaloa: 1

MÁS DE 31 MILLONES DE VACUNAS APLICADAS

La Secretaría de Salud informó que de enero al 20 de marzo se han aplicado 31 millones 190 mil 765 vacunas contra sarampión.

Por tanto, exhortó a la población a sumarse a la estrategia nacional y completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en cualquier unidad médica del sector salud.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079, número en el cual, se brinda orientación gratuita.

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JCS