Agresión armada en Tila deja dos muertos y cuatro personas heridas

Un grupo de personas sufrió una agresión armada por supuestas diferencias políticas en Río Grande, municipio de Tila, lo que dejó cuatro personas heridas y dos más sin vida la tarde de ayer miércoles, dio a conocer la organización Digna Ochoa.

Señaló que el reporte lo dieron ejidatarios, quienes acusaron al grupo Los Autónomos en Sañojá, encabezados por José del Carmen Jiménez Pérez y Francisco Pérez Pérez de Nicolás Bravo.

En el comunicado, indica que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas, en la entrada conocida como La Bodega, en el anexo Río Grande. Ahí, dos personas fueron ejecutadas; una de ellas recibió el tiro de gracia y fue calcinada con gasolina.

Asimismo, reportaron cuatro personas heridas por los disparos de la emboscada, quienes fueron trasladados a los hospitales de Tila y Yajalón.

Todos se trasladaban en un vehículo tipo pick-up de color rojo.

Domingo Sánchez Gutiérrez, originario de Río Grande, fue a presentar una denuncia a la Fiscalía en contra de José del Carmen Jiménez Pérez (alias El Quemado); a su regreso, lo asesinaron y los quemaron.

Deonisio López Gutiérrez, de Cantioc, es una de las personas heridas por arma de fuego.

VUELCA FUNCIONARIO DE SONORA

El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, sufrió un aparatoso accidente carretero, cuando la camioneta en la que viajaba de Hermosillo hacia Cajeme, para participar junto al gobernador Alfonso Durazo Montaño en los trabajos de la Mesa Estatal de Seguridad, se salió de la cinta asfáltica y dio varias vueltas.

En un boletín de prensa, el Sistema Estatal de Comunicación Social informó que el funcionario está estable de salud, debido a una inmediata acción de los cuerpos de atención a emergencias, y permanece en observación médica como medida preventiva.

-Daniel Sánchez Dórame

URGEN “LIMPIA TOTAL” EN TEQUILA

Tras la detención del alcalde Diego Rivera y dos funcionarios municipales, la regidora de Morena en Tequila, Luz Elena Aguirre, urgió una “limpia total” en el gobierno municipal al considerar que la salida del edil no resuelve el problema de fondo, pues, afirmó, persiste la estructura política que lo respaldaba.

Cambió la cabeza por una cabeza muchísimo más débil, pero el cuerpo ahí está. Entonces, sí es necesario hacer una limpia total”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio. Aguirre sostuvo que la el cambio a la interina Lorena Rodríguez, no garantiza un cambio real.

-De la Redacción

cva*