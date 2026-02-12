Consejo Universitario de la UNAM analiza una posible modificación a su reglamento

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza una posible modificación a su reglamento para cambiar el método mediante el cual se designa a integrantes de la Junta de Gobierno, órgano responsable de nombrar al rector y a directores de facultades, escuelas e institutos.

De acuerdo con información conocida por este medio, la propuesta contempla establecer una convocatoria pública y un filtro previo a través de los consejos académicos de área.

En el esquema vigente, la designación de las y los integrantes de la Junta de Gobierno corresponde al pleno del Consejo Universitario.

La discusión ocurre en el contexto de las postulaciones recientes para cubrir vacantes en la Junta. Entre los perfiles propuestos se encuentran la académica Rosaura Martínez Ruiz, el jurista José María Serna de la Garza y la antropóloga Sara Ladrón de Guevara.

En las cartas de postulación se argumenta trayectoria académica, antigüedad universitaria y experiencia en investigación.

cva*