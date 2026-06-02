El sarampión en México: una alerta sanitaria que se atiende con vacunación

Durante casi tres décadas, el sarampión fue considerado en México una enfermedad contenida. No erradicada, pero sí controlada gracias a campañas de vacunación sostenidas que permitieron mantener la inmunidad colectiva. Ese equilibrio, sin embargo, es frágil.

La Secretaría de Salud confirmó la reaparición de casos en distintas entidades del país. El fenómeno no responde a la falta de vacunas, sino a una disminución en la cobertura de inmunización en ciertos grupos de la población, condición suficiente para que el virus vuelva a circular.

La disminución en la cobertura de vacunación permitió que el sarampión reapareciera tras años de control. Alexandro Medrano

El sarampión se transmite por el aire y tiene una capacidad de contagio particularmente alta. Cuando la cobertura de vacunación desciende por debajo del nivel necesario para mantener la inmunidad colectiva, el virus encuentra nuevamente condiciones para propagarse. Así lo han advertido de manera reiterada autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

A diferencia de otras enfermedades, el sarampión no cuenta con un tratamiento antiviral específico. La estrategia de control se basa casi por completo en la prevención, el seguimiento epidemiológico y la vacunación oportuna.

La vacunación oportuna protege a la persona y reduce la transmisión comunitaria del virus. Alexandro Medrano

Como parte de la respuesta sanitaria, las autoridades han reforzado la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), dirigida a niñas, niños, adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo o no tienen comprobante de vacunación. En contextos de riesgo, también se aplica la llamada dosis cero a bebés de entre 6 y 11 meses como medida preventiva adicional.

Existen excepciones médicas específicas: la vacuna no se aplica durante el embarazo, ni en personas con inmunodeficiencias graves o antecedentes de reacciones alérgicas severas. En contraste, la lactancia no es una contraindicación.

La vacuna SRP es la principal herramienta de prevención contra el sarampión. Alexandro Medrano

La vacuna SRP protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Forma parte del esquema nacional de vacunación y ha demostrado, durante décadas, ser una herramienta segura y eficaz para prevenir brotes y reducir complicaciones graves.

De acuerdo con la IMSS, completar el esquema es fundamental para garantizar la protección individual y colectiva.

Un esquema completo de vacunación reduce de forma significativa la propagación del sarampión. Alexandro Medrano

Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud coinciden en que mantener coberturas altas de vacunación es clave para evitar la reaparición sostenida del sarampión en la región.

La evidencia es clara: cuando la vacunación se interrumpe, los avances en salud pública pueden revertirse.

La vacunación gratuita es parte de la estrategia nacional para prevenir el sarampión. Alexandro Medrano

En México, la vacuna SRP se aplica de forma gratuita en centros de salud del sistema público como parte de la estrategia nacional de prevención. La lógica sanitaria es conocida y probada: mientras mayor sea la cobertura, menor será la circulación del virus.

El regreso del sarampión no representa una amenaza desconocida, sino una alerta sanitaria que recuerda que los logros en salud pública requieren continuidad. La diferencia, hoy, es que la herramienta para contenerlo ya existe y está disponible.