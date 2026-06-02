Detienen a hombre con arsenal en Nuevo León; llevaba 7 armas y tres mil cartuchos

Un hombre fue detenido en posesión de siete armas de fuego y tres mil cartuchos cuando circulaba a bordo de su vehículo por la carretera Saltillo-Matehuala a la altura del kilómetro 128 del entronque a San Roberto, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la captura registrada el 1 de junio.

En cumplimiento a trabajos de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron al sitio donde observaron una camioneta con placas del estado de México.

Las armas estaban ocultas en el compartimento de la caja de la camioneta. Cortesía

Tras una revisión le encontraron material bélico. Las armas estaban ocultas en el compartimento de la caja de la camioneta.

Las autoridades detuvieron al conductor de la unidad y le aseguraron armas, la camioneta y cartuchos para ponerlos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El sujeto fue detenido acusado del delito de transporte de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.