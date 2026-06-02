Se posiciona Hermosillo entre las tres ciudades más competitivas de México: Toño Astiazarán

Hermosillo se posiciona entre los tres primeros lugares del país entre las ciudades con mejores condiciones para el desarrollo económico y la atracción de inversiones, destacó el presidente municipal Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez.

Toño Astiazarán explicó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la capital sonorense se posicionó en el tercer lugar nacional del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, dentro de la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes.

Esta posición se ubica por debajo de Querétaro y Guadalajara, y supera a Saltillo, Monterrey, Mérida y Ciudad de México, precisó.

Excélsior

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) evalúa factores como la productividad, infraestructura, innovación, mercado laboral, seguridad, desempeño gubernamental y calidad de vida en las ciudades, indicadores que determinan su capacidad para generar oportunidades de crecimiento y bienestar para sus habitantes.

Toño Astiazarán manifestó que Hermosillo forma parte del grupo de ciudades con nivel de competitividad alto, lo que refleja el trabajo coordinado entre gobierno, sector productivo, instituciones educativas y sociedad para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo.

Añadió que, con estos resultados, la ciudad demuestra ser competitiva para atraer empresas, proyectos de infraestructura y talento especializado.