Jalisco inaugurará la Línea 5 Macro Aeropuerto con unidades eléctricas

El Gobierno del Estado de Jalisco iniciará formalmente las operaciones de la Línea 5 del sistema masivo de transporte, bajo el esquema “Macro Aeropuerto”, consolidando una de las conexiones de infraestructura y movilidad más esperadas del sector público local.

Este proyecto representa la consolidación de un sistema articulado diseñado para resolver de manera sustentable y eficiente la alta demanda de traslados hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Mediante una flota compuesta por unidades 100 % eléctricas de última generación, la Línea 5 se integra a la red de transporte del Área Metropolitana, apostando por la reducción de la huella de carbono y el descongestionamiento de los corredores viales aledaños.

Detalles técnicos y de conectividad

El nuevo corredor opera bajo un carril preferente y estaciones confinadas con accesibilidad universal. La integración multimodal del trazo garantiza trayectos fluidos a lo largo de los principales puntos económicos e industriales de la demarcación, reduciendo significativamente los tiempos de traslado para miles de usuarios diarios.

La operación será integral con autobuses articulados de tecnología eléctrica de cero emisiones. La infraestructura contempla una conexión directa mediante pasos peatonales dedicados hacia las áreas clave de la terminal aérea. Asimismo, cuenta con infraestructura adaptada y señalética unificada bajo la identidad visual de la red estatal.

Fecha: jueves 4 de junio de 2026

Hora: 09:30 a.m.

Lugar: Estación Aeropuerto Línea 5

Con esta inauguración, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la modernización de los sistemas colectivos de pasajeros, posicionando a Jalisco a la vanguardia nacional en movilidad eléctrica urbana.