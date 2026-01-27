Durango reporta tres nuevos casos de sarampión

Un total de tres nuevos casos de sarampión se detectaron en Durango, en este 2026, por lo que las autoridades sanitarias llaman a vacunarse para evitar contagios.

La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria de Salud, Karina Acosta Rosales, informó que se trata de dos adultos y un adolescente, por lo que se está haciendo la investigación para ver con quién tuvieron contacto y aplicar el biológico.

Sostuvo que durante el mes de diciembre hubo una gran movilidad lo que ocasionó los contagios.

Puntualizó que los tres pacientes son originarios de Durango capital y se están estudiando tres casos sospechosos para descartar o confirmar en el municipio de Mezquital.

Hizo un llamado a la población para que acuda a aplicarse la vacuna contra el sarampión en los diferentes módulos que se tienen instalados.

Acosta Rosales puntualizó que en caso de presentar síntomas no automedicarse, acudir con el médico y seguir el protocolo y continuar con el lavado de manos.

Pese a que la población está respondiendo a la vacunación, aún falta mucha gente pendiente de que se le aplique el biológico.

No tengan miedo a la vacuna, es muy noble y no tiene muchos efectos secundarios".

Oaxaca establece cerco sanitario por sarampión

Por Patricia Briseño

Por otra parte, luego de la confirmación de nuevos casos de sarampión en poblaciones de la región Mixteca de Oaxaca, los Servicios de Salud del estado activaron un cerco sanitario preventivo para evitar la propagación del virus en el resto de la entidad oaxaqueña.

Efrén Jarquín González, responsable de la política sanitaria en la entidad confirmó a la prensa dos nuevos casos registrados en adolescentes de 15 y 16 años de edad en Santiago Tilapa, quienes fueron atendidos de manera ambulatoria, por lo que no requirieron hospitalización.

Ambos casos se suman a tres pacientes de 8, 12 y 14 años de edad de la misma localidad de Tilapa, quienes en su momento estuvieron hospitalizados en Santiago Juxtlahuaca, entre diciembre de 2025 y el inicio del presente año.

Los escolares se recuperaron y recibieron el alta médica", refirió.

Los pacientes no contaban con antecedente de vacunación, y todos los pacientes ya fueron atendidos, controlados y dados de alta médica, sin complicaciones graves”, subrayó.

Por lo anterior, destacó que Oaxaca reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica, así como un cerco sanitario en municipios colindantes, con el objetivo de proteger a la población y cortar cadenas de transmisión.

Informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se fortaleció la vacunación en las zonas afectadas y en regiones vecinas, además de establecer coordinación interestatal con los estados de Puebla y Guerrero para contener posibles casos importados.

El responsable de la política sanitaria de Oaxaca garantizó vacunas suficientes y dosis necesarias para cubrir a toda la población; el funcionario afirmó que no existe desabasto de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, ni de los biológicos del esquema básico.

Apuntó que como medida preventiva -ante el panorama sanitario actual-, autorizó que la vacunación, que regularmente se aplica a los 12 meses de edad, se proporcione a la población de seis meses. Asimismo, exhortó a adultos y adultos mayores a revisar su esquema y acudir a los centros de salud para recibir la vacuna correspondiente.

Hidalgo refuerza campaña de vacunación contra sarampión

Por Emmanuel Rincón

Mientras que este lunes, luego de confirmarse media docena de contagios de sarampión en el estado de Hidalgo, el gobierno estatal activó un llamado urgente dirigido principalmente a la población adulta para que complete o refuerce su esquema de vacunación como medida clave para frenar la propagación del virus y evitar cuadros severos de la enfermedad.

El gobernador Julio Menchaca Salazar alertó que este padecimiento, que durante años se consideró bajo control, ha vuelto a presentarse con mayor virulencia, lo que incrementa el riesgo para personas que no cuentan con protección inmunológica actualizada.

Especialistas en salud —recordó— recomiendan aplicar dosis de refuerzo incluso a quienes fueron vacunados décadas atrás.

Como ejemplo de prevención, el mandatario dio a conocer que recientemente recibió la vacuna y aseguró que el estado dispone de suficientes dosis para atender la demanda.

Asimismo, anunció que en los próximos días se habilitará un punto de vacunación en las instalaciones del Poder Ejecutivo, con el propósito de acercar el servicio tanto a trabajadores como a la ciudadanía.

En relación con los grupos que se muestran renuentes a la inmunización, Menchaca señaló que, si bien se respetan las decisiones individuales, la evidencia científica demuestra que las vacunas son fundamentales para reducir complicaciones graves y fortalecer las defensas del organismo, aun cuando no siempre eviten el contagio.

Por otra parte, la Secretaría de Salud estatal informó que se mantiene un monitoreo epidemiológico constante y reiteró el exhorto a no bajar la guardia.

La prioridad, subrayaron las autoridades, es proteger a los sectores más vulnerables y cortar la cadena de transmisión del virus mediante la vacunación oportuna.

jcp