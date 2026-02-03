Saquean telesecundaria “David Alfaro” en Tecamachalco; se llevan computadoras

La telesecundaria “David Alfaro Siqueiros”, ubicada en la comunidad de Rubén Jaramillo, en el municipio de Tecamachalco, Puebla, fue saqueada por sujetos desconocidos que aprovecharon la falta de vigilancia para sustraer equipo de valor y provocar daños materiales en las instalaciones educativas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el robo ocurrió durante la madrugada, cuando los responsables ingresaron al plantel tras forzar cerraduras y protecciones. Los destrozos y faltantes fueron descubiertos la mañana del lunes 2 de febrero por docentes y personal escolar al iniciar actividades.

Entre lo robado de manera preliminar se encuentran equipos de cómputo, herramientas de audio y material didáctico, recursos considerados indispensables para el proceso educativo de las y los estudiantes de la telesecundaria.

La ausencia de este equipo representa un impacto directo en las actividades académicas, ya que gran parte del aprendizaje depende del uso de tecnología y materiales adquiridos, en muchos casos, con el esfuerzo conjunto de padres de familia y docentes.

Indignación de la comunidad escolar

Tras la difusión del caso en redes sociales y grupos locales de denuncia, profesores, alumnos y padres de familia manifestaron su indignación y reclamaron la nula vigilancia municipal. En los mensajes compartidos se expresa el descontento por la vulnerabilidad de los planteles educativos.

Es lamentable que se metan con el futuro de los niños; lo que se roban con tanto esfuerzo lo compramos los padres”, señala uno de los testimonios difundidos por la comunidad escolar.

La comunidad educativa hizo un llamado directo al presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, para que se refuercen las acciones de seguridad, particularmente en las zonas escolares.

Asimismo, solicitaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco incrementar los rondines de vigilancia, sobre todo durante noches y fines de semana, periodos en los que los planteles permanecen cerrados y se convierten en blancos fáciles para la delincuencia.

Robo se suma a otros hechos

Este saqueo se suma a una serie de incidentes delictivos registrados en Tecamachalco en los últimos meses, incluidos robos a escuelas de juntas auxiliares, donde las autoridades han sido señaladas por la lentitud en las investigaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con este atraco. Se prevé que la dirección del plantel presente la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con el objetivo de iniciar las diligencias correspondientes y tratar de recuperar el patrimonio escolar.

