México y Portugal firman protocolo para crear corredor marítimo y bioceánico

En el puerto de Sines, Portugal, se llevó a cabo la firma del Protocolo de Ejecución entre el CIIT —Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec— y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., con el propósito de desarrollar un corredor marítimo México-Portugal para el transporte bidireccional de carga contenerizada, graneles sólidos o secos, gas natural licuado y otros productos energéticos.

El protocolo, firmado por el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, vicealmirante retirado Martín Zepeda Anguiano, y por el presidente de la entidad portuguesa, Pedro do Ó Ramos, vincula a los puertos de Sines y Coatzacoalcos como puertos hermanos y extiende su alcance al puerto de Salina Cruz.

Este instrumento, que se deriva del Memorándum de Entendimiento suscrito en 2023 entre ambas entidades, busca generar alianzas estratégicas en áreas como comercio exterior, ingeniería, protección ambiental, sustentabilidad, innovación, transformación digital y cooperación técnica, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial y promover el desarrollo industrial y logístico entre ambos puertos, así como fomentar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas que contribuyan a un modelo de gestión portuaria seguro y sostenible”, subrayó.

Integrantes de las delegaciones de México y Portugal posan tras una reunión institucional en el marco del acuerdo para impulsar el corredor marítimo entre ambos países. SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que con este hecho se fortalecen los lazos de proximidad, diálogo y cooperación en todos los niveles, al tiempo que se impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y se contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea.

La cancillería afirmó que esta alianza se inscribe en los esfuerzos coordinados con la Secretaría de Marina-Armada de México, conforme al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas dependencias el 28 de octubre de 2025, para la promoción internacional de los proyectos estratégicos del Gobierno de México, la modernización de la infraestructura portuaria y aeroportuaria nacional, así como el fortalecimiento de la conectividad de nuestro país con el mundo.

«pev»