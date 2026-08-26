Reconocen libertad de expresión en México

En México se ejerce la libertad de expresión, y la preservación de los derechos de las audiencias es parte de ello, aseguró Anrtonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT)

En la rueda de prensa Derecho de Réplica, que encabeza la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, el presidente de la CIRT reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar los derechos de las audiencias y mantener la libertad de expresión para los medios de comunicación.

En las semanas recientes, se generó polémica por la propuesta de la presidencia de la República que plantea que los medios de comunicación deben publicar su código de ética, nombrar un defensor de audiencias y establecer un sistema de atención de quejas.

“Es mi deber como tú (Luisa María Alcalde) sabes trabajar por la libertad de expresión y yo creo que hoy hay que festejar porque hemos llegado a un gran equilibrio entre estos derechos.

“Consejera, nuevamente, yo te agradezco a ti a la presidenta de la comisión a norma que tanto trabajó con nosotros y reconozco la apertura y el trabajo de la presidenta Claudia Sheenba en este en este asunto”, expuso García Herrera.

Consideró como un “privilegio” que se permita a los medios cumplir con lo planteado en la reforma planteada por la presidencia.

“Se está dando el privilegio a que los propios medios se autorregulen. Esto que platicaba la presidenta de la comisión, del Código de ética, pues es un código de ética que elaboramos los medios de comunicación. Los defensores de las audiencias sí, también los nombramos nosotros.

“Y con esto creamos un mecanismo para que se puedan exigir los derechos de las audiencias, pero con un método de autorregulación. Esto es, evitando que pudiera haber algún tipo de censura y que se puede ejercer plenamente la libertad de expresión en este país”, recalcó el presidente de la CIRT.