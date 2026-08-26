La FGR catea bodegas en la CDMX y dice hallar pruebas contra Ruffo por huachicol fiscal

Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el denominado “huachicol fiscal” sumaron nuevos elementos probatorios tras el cateo de dos bodegas ubicadas en la Ciudad de México, donde fueron localizados documentos que podrían fortalecer la indagatoria en la que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”.

En los inmuebles, las autoridades encontraron ocultos pedimentos de importación, contratos, actas de asamblea y diversa documentación relacionada con operaciones que, de acuerdo con las líneas de investigación, habrían sido utilizadas para simular actividades comerciales y encubrir el contrabando de combustibles.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó a través de un mensaje a medios que el aseguramiento representa un nuevo avance en las pesquisas contra una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, particularmente en una modalidad que habría utilizado el sistema ferroviario para el traslado de hidrocarburos.

“De acuerdo con el análisis preliminar de los documentos permitió detectar indicios sobre operaciones de comercio exterior efectuadas por la empresa investigada. Para la FGR, la información aporta nuevos elementos para reconstruir el presunto modus operandi de la organización y podría conducir a otras líneas de investigación”.

En esta red, estarían relacionados Ernesto “N” y otras 24 personas. Hasta ahora, nueve de los señalados han sido detenidos.

El hallazgo ocurrió después de que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitara y obtuviera de un juez de Distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, una orden para intervenir dos bodegas localizadas dentro de un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la diligencia participaron agentes del Ministerio Público y peritos de la FGR, acompañados por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En los espacios cateados fueron encontrados pedimentos relacionados con importaciones, contratos y actas corporativas que, conforme a la línea de investigación ministerial, podrían documentar mecanismos de simulación presuntamente empleados por integrantes de la organización”.

Los investigadores también localizaron expedientes vinculados con otros posibles esquemas delictivos que ya se encuentran bajo investigación federal. La documentación estaba resguardada y oculta dentro de las dos bodegas de acuerdo con Godoy Ramos.

La fiscal general sostuvo que el contenido asegurado será incorporado a las investigaciones correspondientes y reiteró que las indagatorias se desarrollan bajo las reglas del debido proceso.

Godoy Ramos también respondió a las versiones sobre un eventual cambio en la situación jurídica de Ernesto “N”, donde precisó que, “hasta el momento la FGR no había sido notificada ni contaba con información de que la defensa del exgobernador hubiera solicitado modificar la medida cautelar para que la prisión preventiva oficiosa fuera sustituida por prisión domiciliaria”.

La titular de la institución agregó que durante su internamiento se garantizan al exmandatario los cuidados de salud correspondientes y el respeto a sus derechos.

Ante la discusión pública generada por el caso, la fiscal subrayó que las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia y cuentan con las garantías legales para ejercer su defensa frente a los elementos incorporados a las carpetas de investigación.

Destacó que la FGR continuará con el análisis de los documentos recuperados para determinar su alcance probatorio, establecer posibles responsabilidades y rastrear otras operaciones que pudieran estar relacionadas con la introducción irregular de combustibles al país.

Por último, Godoy Ramos señaló que la dependencia mantendrá información pública sobre los avances en la investigación y en las acciones dirigidas a desarticular estructuras dedicadas al contrabando de hidrocarburos y derivados del petróleo.