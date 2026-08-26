Despliegan fuerzas federales en Mexicali tras alerta de viaje de EU

Las autoridades de Baja California confirmaron que miembros de un grupo delictivo, aparentemente “Los Rusos”, habrían lanzado una amenaza de atacar con bombas las sedes de la Fiscalía General de la República y la comandancia de la Policía Municipal en Mexicali, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Baja California, general Laureano Carrillo, quien dijo que más de 450 efectivos de fuerzas federales blindan la ciudad y que la FGR está investigando las amenazas.

El general dijo que soldados del Ejército Mexicano, oficiales de la Secretaría de Marina y agentes de la Guardia Nacional están resguardando todos los edificios públicos, el Centro Cívico de Mexicali, la Plaza de los Tres Poderes y las sedes diplomáticas; además, señaló que, a través de datos de inteligencia, han identificado vehículos y personas sospechosas de la organización delictiva a la que se atribuye la amenaza.

Daniel Sáchez Dórame

El general Laureano Carrillo confirmó que esta amenaza podría tratarse de una reacción de Los Rusos, del Cártel de Sinaloa, por un importante decomiso de fentanilo que la Mesa de Construcción de la Paz logró en días pasados.

“La amenaza que nosotros tuvimos a través de este intercambio de información fue del empleo de explosivos para llevar a cabo un ataque en contra de los edificios de las instituciones que ya he mencionado (FGR y Policía de Mexicali)”, declaró el secretario de Seguridad Pública de Baja California.

Cuando los reporteros en la conferencia mañanera le preguntaron si estaban investigando la amenaza como terrorismo, dijo que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República.

Daniel Sáchez Dórame

“Esa palabra (terrorismo) no está en el ámbito de la competencia de Seguridad Ciudadana, son delitos federales, nosotros no estamos facultados para determinar si es terrorismo, pero es un caso que para nosotros representa un riesgo para la ciudadanía y, como área de prevención, estamos enfocados en evitar que esto suceda”, afirmó el general Laureano Carrillo.

La noche del lunes, el Consulado General de los Estados Unidos en México emitió una alerta a todos sus ciudadanos para que evitaran viajar a Mexicali, pero principalmente que evitaran asistir a edificios gubernamentales en la capital de Baja California, que se mantuvieran informados y, en caso de ataques, se refugiaran y solicitaran auxilio; la alerta fue secundada el martes por la Embajada de Canadá, mientras que las autoridades mexicanas dijeron que no habían identificado una amenaza específica o inminente en la ciudad fronteriza.

El secretario de Seguridad Pública de Baja California dijo que en los últimos días la Mesa Estatal de Construcción de la Paz tuvo resultados positivos contra el grupo delictivo que opera en Mexicali, como el aseguramiento de 150 kilos de pastillas de fentanilo; recordó que Los Rusos ya han atacado a las fuerzas federales y estatales. Además, dijo que han arrestado a 46 objetivos prioritarios de esa facción criminal que controla parte de la región fronteriza.