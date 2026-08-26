Detienen a joven que atacó brutalmente a la gatita “Julieta”

Félix “N”, de 20 años, fue detenido en Escobedo, Nuevo León, luego de ser señalado por agredir a una gatita identificada como “Julieta”, informó la Policía de Proximidad (Proxpol) y la Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio.

De acuerdo con el comunicado, la detención fue resultado de acciones de inteligencia y coordinación entre elementos de Proxpol y Fuerza Civil, luego de que la Dirección de Protección y Bienestar Animal presentara una denuncia ante el Ministerio Público por los hechos.

La investigación permitió identificar algunos de los lugares frecuentados por el señalado. Durante la tarde del miércoles, personal de inteligencia de Proxpol realizó labores de persuasión con familiares del joven para lograr que se presentara ante las autoridades.

#MaltratoAnimal 🐾🚨 Julieta sobrevivió, pero su agresor ya es buscado tras ser captado lanzándola por los aires



La indignación creció en redes luego de que se difundiera un video donde un adolescente maltrata y lanza al aire a una gatita en Escobedo, #NuevoLeón.

El reporte… pic.twitter.com/TJmHXGyffk — Ni Perra Idea - Periodismo Daltónico (@NP_ideaa) August 26, 2026

Este jueves, Félix “N” acudió a las instalaciones policiales. Al ingresar, personal de Proxpol le informó que sería trasladado al área de Justicia Cívica para entrevistarse con un juez cívico.

Según el reporte de las autoridades, en ese momento el joven reaccionó de manera agresiva y comenzó a forcejear con los oficiales.

En las instalaciones también se encontraban elementos de Fuerza Civil, quienes participaban en las acciones de seguimiento del caso. Ambas corporaciones intervinieron y realizaron la detención del joven, quien quedó señalado por el delito de resistencia de particulares.

De manera extraoficial, las autoridades señalaron que, tras la difusión del video de la agresión en redes sociales, el joven y la persona que presuntamente grabó los hechos habrían permanecido en albergues para personas indocumentadas en el centro de Monterrey, con el objetivo de evitar ser localizados.

El comunicado señala que, ante las acciones de las autoridades, Félix “N” decidió presentarse para afrontar las consecuencias de sus actos.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes en Escobedo, donde se determinará su situación jurídica por el presunto delito de resistencia de particulares y se dará seguimiento a la investigación iniciada por la agresión contra la felina.

Mientras tanto, la Dirección de Protección y Bienestar Animal informó que “Julieta” se encuentra a salvo y presenta un estado de salud favorable.

La investigación continuará a cargo del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.

En Veracruz rescatan a 12 perros víctima de maltrato

Por Roxana Aguirre

Este miércoles, 12 perros fueron rescatados de una vivienda de la colonia Santa Rita, en Xalapa, Veracruz, donde eran víctima de maltrato.

El inmueble en el que se encontraban los perritos estaba lleno de heces; además, había en varias habitaciones pequeños montoncitos de croquetas colocadas en el suelo para que los animales comieran, todo lo anterior entre un olor insoportable.

Mira si nos pueden apoyar aquí abajito en esa planta la que sigue para que no se nos vaya a escapar o no y vaya a morder a alguien allá abajito por favor”, es la forma en la que sacaron a los perros del lugar, para dirigirlos a un espacio adecuado.

En otra habitación también se localizaron perros que se encontraban encerrados y a primera vista se les notaba temerosos de las personas.

La animalista Naxhieli Guadalupe Sánchez detalló que “gracias a que se alzó la voz los vecinos empiezan a traer videos donde se advierte la crueldad que aquí se vivía, en esta casa está llena de símbolos satánicos que ofrendaban a los perritos, animales abusados sexualmente, animales sacrificados, es una cosa terrible”.

Los vecinos mencionaron que hace tres años en este mismo lugar fueron abandonados tres perros; solo uno sobrevivió, entonces se inició la carpeta de investigación 73/2025 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca).

La animalista explicó que fue todo un proceso en la Fiscalía, pero gracias a eso lograron la guardia y custodia legal de ese perrito sobreviviente, “ahí empezó esta lucha”.

En total se logró el rescate de 12 perros, mismo que fueron llevados a recibir atención veterinaria. Ninguno mostró conducta agresiva contra las personas, sino que se mostraron temerosos.