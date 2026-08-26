Hombre de 58 años muere tras lanzarse desde lo alto de un puente

En plena luz del día, un hombre de 58 años se quitó la vida al lanzarse desde un puente peatonal de unos 15 metros de altura, en una de las principales avenidas de Matamoros, Tamaulipas.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:40 horas del miércoles sobre la avenida Pedro Cárdenas, frente al centro de convenciones “Mundo Nuevo”, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Mario Alberto “N” subió al puente peatonal y, a la mitad del trayecto, se arrojó al pavimento.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales: el golpe le destrozó el cráneo.

Policías de Tamaulipas al lado del cuerpo de un hombre que se lanzó de un puente Foto: Alfredo Peña

El hombre vivía en una colonia cercana al sitio del incidente y, según las primeras investigaciones, padecía una enfermedad, lo que pudo haberlo orillado a tomar esa decisión.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una mochila con documentos personales que permitieron identificarlo.

Posteriormente, acudieron a entrevistarse con sus familiares para que reconocieran el cuerpo.

Debido a las diligencias, el tráfico vehicular en la zona se vio afectado durante un par de horas, pues la vialidad fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes.

Puente desde el que se lanzó un hombre de 58 años en Matamoros, Tamaulipas Foto: Alfredo Peña

Joven también salta desde un puente

Días atrás, un joven de aproximadamente 28 años sobrevivió la mañana de este lunes a una caída de 55 metros desde el puente Tampico, que conecta a Tamaulipas con Veracruz, al arrojarse al río Pánuco.

Testigos llamaron a los números de emergencia para pedir auxilio al ver que el hombre se lanzaba desde la estructura.

Paramédicos y brigadistas acudieron al lugar y lo encontraron en la orilla, a donde logró nadar pese a las lesiones.

Enrique Sierra Rivera, coordinador de voluntarios de brigadistas, informó que el lesionado, identificado como Daniel “N”, presentaba a simple vista lesiones en el abdomen, molestias en la zona cervical y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General “Dr. Carlos Canseco” para descartar daños internos de gravedad.

El puente Tampico tiene una longitud de mil 543 metros; desde los carriles de circulación hasta el agua hay 55 metros, y la altura total con las torres es de 95 metros.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel se dirigió a la parte media del puente y se arrojó al río Pánuco.

El coordinador de voluntarios de brigadistas resaltó que “milagrosamente y a pesar de la altura, el joven sobrevivió y todavía tuvo fuerza para nadar hacia la orilla”; agregó que la mayoría de las personas que se lanzan desde ese punto no logran sobrevivir.

El joven permanece hospitalizado y, una vez que sea dado de alta, recibirá apoyo psicológico.