Santamarina y Steta refuerza su liderazgo en la Chambers Global 2026

La firma mexicana Santamarina y Steta SC consolidó su presencia en el mercado jurídico internacional tras ser reconocida en la edición Chambers Global Guide 2026, uno de los directorios más influyentes del sector legal a nivel mundial. En esta entrega, el despacho obtuvo posicionamientos en ocho áreas de práctica y logró el reconocimiento individual de 14 abogados en distintas categorías y bandas.

De acuerdo con la información publicada por Chambers & Partners, la firma aparece como Leading Firm en la categoría Global 2026, resultado de una evaluación basada en investigación independiente, entrevistas a clientes y competidores, así como el análisis de operaciones relevantes asesoradas durante el periodo de estudio.

En el apartado de Banking & Finance, el departamento fue ubicado en Band 3 dentro del mercado mexicano, con tres abogados clasificados individualmente. En Capital Markets, la práctica también figura con reconocimiento departamental y dos abogados rankeados. En Corporate/M&A: The Elite —uno de los segmentos más competitivos y de mayor exigencia técnica dentro del directorio— la firma se posiciona en Band 2, con cuatro abogados reconocidos en esa práctica.

En materia de resolución de controversias, el área de Dispute Resolution: Civil & Commercial Litigation aparece en Band 3, mientras que en Energy & Natural Resources el despacho mantiene presencia tanto en Oil & Gas como en Power, con abogados clasificados en distintas bandas. Asimismo, la firma cuenta con reconocimiento en Intellectual Property, Projects e International & Cross-Border Capabilities, áreas que reflejan su participación en operaciones complejas con componente transnacional.

Entre los abogados destacados en la edición 2026 se encuentran Sergio Chagoya, clasificado en Band 4 en Banking & Finance y Capital Markets; Ricardo Orea, en Band 5 en Banking & Finance; y Diego Ostos, identificado como Up and Coming. En Corporate/M&A figuran Alberto Saavedra y Jorge León-Orantes, ambos en Band 3; Juan Carlos Machorro Guerrero, con clasificaciones en Band 2 y Band 3 en distintas prácticas; y Pablo Laresgoiti, en Band 4. En Dispute Resolution fue reconocido Roberto Fernández del Valle en Band 4, mientras que en energía aparece Norma Álvarez en la categoría Associates to Watch.

Chambers clasifica a despachos y abogados en distintas bandas que van de Band 1 a Band 6, así como en categorías especiales como Up and Coming y Associates to Watch, que identifican a perfiles con proyección en el mercado. La metodología considera la complejidad de los asuntos asesorados, la calidad técnica, la capacidad estratégica y la percepción del cliente.

Según su perfil institucional en la guía, Santamarina y Steta cuenta con 24 socios y 70 abogados, además de 40 áreas de práctica. Opera desde oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, y mantiene alianzas con firmas independientes en más de 60 países, lo que respalda su participación en operaciones con alcance internacional.

El resultado en Chambers Global 2026 reafirma la presencia del despacho en sectores estratégicos como financiamiento, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, energía y litigio civil y mercantil, áreas que concentran una parte relevante de las transacciones y disputas de mayor valor en el mercado mexicano.

