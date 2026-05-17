Sancionan a funcionarios federales por irregularidades y negligencias

Una decena de funcionarios públicos de varias instituciones del gobierno federal recibieron sanciones menores por realizar un mal desempeño de sus responsabilidades.

Se trata de servidores públicos —hombres y mujeres— adscritos al ISSSTE, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a la Guardia Nacional (GN) y a la Secretaría de Cultura, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, este domingo en un boletín de prensa.

Las conductas indebidas e infracciones van desde faltas de respeto de índole sexual hasta la no supervisión de un contrato de obra, así como la pérdida de equipo táctico, entre otras circunstancias.

En el caso del ISSSTE, el desglose de la información precisó que se impusieron nueve meses de inhabilitación al médico especialista identificado como Jorge C., por “omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio” relativo a un paciente menor de edad que sufrió una fractura de cadera.

La inhabilitación al personal de Semarnat fue por un periodo de tres meses para Maricela T., subdirectora de Redes, quien no rindió cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la inhabilitación fue por 22 días en contra de Hugo H., jefe de departamento de Edificaciones, “por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública”.

Se impusieron 15 días de suspensión a los guardias Daniel G., Eder L. y Víctor V., por presentar un certificado sin validez oficial.

Otro guardia recibió una sanción de 15 días: Amsi R., por extraviar equipo táctico, y Sergio G. fue sancionado por el mismo periodo al retirarse del área de servicio sin autorización.

Por manejar de forma negligente una radiopatrulla y causar daños al vehículo, otro integrante de la Guardia Nacional, Moisés R., fue sancionado con una suspensión de 15 días.

En el caso de la Secretaría de Cultura, se informó que la suspensión por 15 días se emitió en contra de Alejandro H., jefe de departamento, “por faltas de respeto de índole sexual”.

Al dar a conocer el parte de funcionarios sancionados, la secretaría aseguró que las resoluciones fueron apegadas a derecho y se encuentran respaldadas con evidencias.

Por último, la institución recordó a la ciudadanía el derecho de denunciar cualquier anomalía en la administración pública federal en la dirección electrónica https://sidec.buengobierno.gob.mx/