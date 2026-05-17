Juez vincula a proceso a 13 personas por agredir a personal de la Defensa

Un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, con sede en Culiacán, vinculó a proceso a 13 personas, dos de ellas extranjeras, por diversos delitos, luego de un enfrentamiento con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF) se logró la vinculación en contra de los 13 por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.

En esta situación quedaron German Daniel Patron Morales, Aurelio Florentino Ramírez, José Ángel Escobedo Contreras, Kevin Horacio García Hernández, Ricardo Jesús Rodríguez Ortega, José Ángel Avendaño Palafox, Uziel Vargas Melendez y Edwin Andrés Tenorio Moran.

También se vinculó a proceso a Jorge Alejandro Figueroa Paiz, Josué Guadalupe Balderas Figueroa, Santiago Ríos Sesma; Andrés Sarmiento Narvaez, de origen colombiano, y el hondureño Waldirys Bradimir Rosales Merlos.

A siete ellos, además, se les imputó el delito de posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que también se les inició el proceso correspondiente.

En su resolución, el Juez de Control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la que se cumplirá en el Centro Federal de Reinserción Social número 8, “Nor-Poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa.

También estableció el plazo de dos meses para que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presente de la investigación complementaria.

Los sospechosos fueron detenidos tras un enfrentamiento con personal de la Defensa, sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa a la Presa El Peñón, en Sinaloa, en el que se les aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.

JCS