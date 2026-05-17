Inhabilitan por un año a médico del ISSSTE por tocamientos indebidos a paciente

Por realizar tocamientos indebidos a una paciente, la secretaría anticorrupción y buen gobierno inhabilitó por un año a un médico del ISSSTE.

La sanción fue dada a conocer este domingo por parte de la dependencia federal a través de un comunicado de prensa en el que advirtió con anticipación que si bien el médico especialista inhabilitado, de nombre Pedro C, cuenta con el derecho legal a impugnar la decisión emitida en su contra, “esta secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso: apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada”.

Con base en las investigaciones desplegadas por el órgano interno de control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el médico en cuestión ejecutó “tocamientos indebidos a una paciente durante consulta médica en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco”, reveló el comunicado.

En las diligencias de investigación administrativas “se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave” por parte de Pedro N.

En consecuencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la inhabilitación de un año al médico del ISSSTE.

Con el propósito de impedir que cualquier abuso quede impune, la secretaría anticorrupción y buen gobierno convocó a la ciudadanía a denunciar “cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad”.

Para ello, proporcionó la siguiente dirección electrónica: https://sidec.buengobierno.gob.mx/