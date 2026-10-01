Cae involucrado en robo a casa de Karely Ruiz en Nuevo León; se llevaron $700 mil

Un sujeto que estaría involucrado con el robo que sufrió en su domicilio la influencer regiomontana, Karely Ruiz, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) este jueves.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la captura del presunto identificado como Víctor “N”.

Los hechos se registraron en el mes de julio en un domicilio de la colonia Las Puentes en el ayuntamiento de San Nicolás y al momento del atraco estaban en la vivienda la influencer, su esposo, así como su pequeña hija.

“Actos de investigación con inteligencia policial, cruce de información y modelos científicos de identificación, resultaron en la ubicación y detención por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Municipal de San Nicolás, a Víctor N” precisó la autoridad.

Presuntamente, el hombre ingresó en compañía de más personas al domicilio de la influencer y sometieron a los habitantes de la casa. Se apoderaron de dinero, joyas y objetos con valor estimado en 700 mil pesos.

“La carpeta de investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público integra información que ha permitido identificar y solicitar órdenes de aprehensión para llevar ante la justicia a tres hombres más como probables participantes en los hechos”, agregó la FGJNL en un comunicado publicado en su cuenta de X.