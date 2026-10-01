Por marchas, el IPN impartirá clases en línea este viernes 2 de octubre

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) trasladará a modalidad en línea las actividades académicas de sus Centros, Unidades y Escuelas de los niveles medio superior y superior ubicados en la Ciudad de México este viernes 2 de octubre, ante las diversas movilizaciones previstas en la capital.

La institución informó que la medida busca evitar retrasos, dificultades y contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes y demás integrantes de su comunidad, así como contribuir a su seguridad y bienestar.

El IPN precisó que no se suspenden las actividades académicas, sino que éstas se desarrollarán de manera virtual durante la jornada.

La decisión fue adoptada con motivo de las “diversas expresiones que se llevarán a cabo en la Ciudad de México en el marco del 02 de octubre”, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución.

El Politécnico pidió a estudiantes, docentes y trabajadores mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de cada Centro, Unidad o Escuela, donde se emitirán, en caso necesario, indicaciones adicionales para el desarrollo de las actividades.

La medida aplica a los planteles de nivel medio superior y superior del IPN que se encuentran en la Ciudad de México.