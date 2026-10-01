UANL también se va a clases presenciales ante pronóstico de fuertes lluvias

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que las clases presenciales programadas para este viernes 2 de octubre se realizarán en modalidad en línea, debido al pronóstico de lluvias intensas en el área metropolitana de Monterrey.

La medida aplicará para todas las preparatorias, facultades y áreas académico-administrativas de la institución, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal ante posibles encharcamientos y complicaciones por las precipitaciones.

La universidad señaló que la disposición responde a las condiciones meteorológicas previstas para este viernes.

Como excepción, el personal del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" continuará con sus labores habituales, de acuerdo con las necesidades de atención médica.

La UANL pidió a su comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con las condiciones climatológicas.

Escuelas de Nuevo León van a clases en línea

Ante el pronóstico de fuertes lluvias para este viernes 2 de octubre, el gobierno de Nuevo León confirmó la suspensión de clases presenciales en educación básica y en su lugar estableció que se realizarán de manera virtual para cuidar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Mediante un comunicado se informó que "en atención a las recomendaciones emitidas por Protección Civil ante el pronóstico de lluvias en la entidad, la Secretaría de Educación de Nuevo León informa que mañana viernes las clases de educación básica se llevarán a cabo de manera virtual, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar".

Esta medida aplicará para escuelas de educación básica tanto públicas como privadas, así como para las escuelas normales y las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

La autoridad estatal también informó en su comunicado que el personal docente y administrativo podrán acudir a los planteles educativo para verificar las instalaciones de las escuelas, siempre y cuando las condiciones del clima permitan trayectos seguros que no pongan en riesgo su integridad.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León la entrada del primer frente frío de la temporada se espera que haya lluvias a partir de la tarde del 1 de octubre y en los próximos días.

A su vez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para este viernes lluvias intensas para las regiones del norte y noreste. Esto debido a "al ciclón tropical Rachel que continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, el frente núm. 1 que se extenderá sobre el noreste del país, divergencia en altura, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el norte de México, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre Tabasco, canales de baja presión en el territorio nacional, inestabilidad atmosférica, y la onda tropical núm. 42 aproximándose a Chiapas", se lee en el comunicado de la Conagua.

Ante estas inclemencias del tiempo se recomienda:

Evitar transitar en zonas inundadas.

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas.

Evitar pasar por puentes a desnivel que presenten acumulación de agua.