¡Angustioso rescate!: niño queda colgado de rueda de la fortuna en Torreón

Momentos de absoluta tensión y angustia se vivieron al interior de la Feria de Torreón, luego de que un niño de seis años quedara suspendido en el aire al engancharse por fuera de una de las canastillas de la rueda de la fortuna, provocando la inmediata movilización de trabajadores y visitantes que lograron ponerlo a salvo.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, el juego mecánico se encontraba en marcha cuando el menor, por causas que aún se investigan, terminó colgado de la estructura metálica a varios metros de altura. Ante los gritos de auxilio de los asistentes, el operador detuvo de inmediato la marcha de la atracción para evitar que la canastilla continuara ascendiendo.

Empleados del lugar y ciudadanos comenzaron a escalar por los travesaños de la rueda de la fortuna para alcanzar al menor, mientras en la superficie un grupo de personas desplegó una lona de un puesto comercial como red de contención preventiva. Tras unos minutos de maniobras de alto riesgo, los rescatistas lograron sujetar firmemente al niño y descenderlo de forma segura a tierra firme, donde fue evaluado por personal de primeros auxilios sin presentar lesiones de gravedad.

"La rápida actuación de los trabajadores y de los propios asistentes evitó una tragedia en la zona de juegos; sin embargo, las familias exigen revisiones urgentes a Protección Civil para verificar los cinturones y barras de contención de estas atracciones", reportaron asistentes al evento tradicional.

Claves del incidente en la Feria de Torreón:

Ubicación: Área de juegos mecánicos de la Feria de Torreón, Coahuila.

Afectado: Niño de 6 años que quedó colgado fuera de la canastilla.

Acción: Operadores y visitantes escalaron la estructura y usaron una lona como red improvisada.

Estatus: El menor resultó ileso; la ciudadanía exige peritajes de seguridad en los juegos.

El incidente registrado en la Feria de Torreón vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las inspecciones rigurosas y la presencia permanente de brigadas de Protección Civil en ferias y parques de diversiones itinerantes.

Aunque la mayoría de estas instalaciones cuentan con dictámenes de operatividad iniciales, la supervisión diaria de los sistemas de cierre, arneses de seguridad infantil y la capacitación del personal operador resulta crucial para evitar fallas mecánicas o imprudencias en el uso de los juegos.

La rápida reacción ciudadana y el paro de emergencia evitaron un desenlace fatal, pero el caso subraya la necesidad de reforzar los filtros de edad, estatura y supervisión de los padres al abordar este tipo de atracciones mecánicas de altura.