El Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés llama a la población a celebrar pero con seguridad. Pide que no expongas tu integridad ni la de los otros.

Celebrar de manera responsable durante los festejos de la Copa Mundial y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros, como el “quiere volar” en el que una persona es lanzada por otras mientras la cargan con la fuerza de sus brazos.

Arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas; realizar peleas simuladas utilizando trafitambos; escalar mobiliario urbano para grabar videos, o provocar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “nadaremos”.

En redes hemos visto casos, el mejor marcador es de una ciudad que se cuida, dijo.

Cualquier emergencia marca el 911 operador por el C5