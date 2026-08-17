PAN y PRI insisten que se conozca causa de retiro de visa de López Beltrán

La oposición arremetió contra Morena por convertir el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un asunto de “soberanía nacional” y exigió que se conozcan las razones por las que Estados Unidos tomó esa decisión.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, consideró que resulta desproporcionado que el Gobierno mexicano asuma como una afrenta nacional un asunto migratorio que corresponde resolver a las autoridades estadounidenses.

“Ahora resulta que ya se confunde los intereses personales de algunos con la soberanía nacional”, reprochó, al cuestionar la carta que López Beltrán dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la revocación de su visa.

Romero insistió en que el hijo del exmandatario es una figura pública y, por ello, debe aclararse si existe alguna razón de fondo detrás de la medida.

“Nosotros lo que hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetir es que hagan públicas las razones por las cuales le cancelaron la visa”, demandó el líder panista a su arribo al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde este martes la legisladora blanquiazul, Kenia López Rabadán rindió su informe de labores al frente de la Mesa Directiva.

Asimismo, la excandidata presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, sostuvo que López Beltrán tiene explicaciones pendientes sobre el llamado huachicol fiscal y afirmó que existen señalamientos que lo vinculan con decisiones relacionadas con el ingreso irregular de combustible por las aduanas del país.

La panista también advirtió que el retiro de la visa no impedirá que López Beltrán busque un cargo de elección popular.

“Por supuesto que el cinismo de Morena va a llevar a Andy a la boleta”, afirmó, al sostener que, desde su perspectiva, el hijo del expresidente podría buscar una candidatura para obtener fuero.

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la reacción de Morena y del propio López Beltrán puede afectar la relación bilateral con Estados Unidos.

Moreira consideró que un asunto personal no debe convertirse en un conflicto entre gobiernos ni ser presentado como una afrenta contra México.

“El señor Andy y su partido tratan de hacer de un tema que es personal, una afrenta nacional y eso no es correcto”, señaló.

El priista recordó que cada país tiene la facultad soberana de decidir a quién concede o retira una visa, y sostuvo que México también aplica criterios migratorios similares a ciudadanos de otras naciones.