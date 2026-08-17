Padre de Dafne Zapata niega abuso sexual; acusa extorsión para ver a su hija

Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata —quien murió en una novatada en una academia con orientación militar—, afirmó a través de un video que las acusaciones de su expareja por violación son falsas y que tenían como único objetivo impedirle convivir con su hija.

En un video de más de 16 minutos, el maestro señaló que el 23 de noviembre de 2017 inició un juicio de reconocimiento de paternidad, el cual ganó un año después.

Explicó que ese proceso buscaba establecer las reglas de convivencia y manutención de su hija Dafne, ya que no era su deseo formar una familia con su expareja, Alejandra Quintos.

“Yo no estuve huyendo de mi responsabilidad como padre; todo lo contrario, estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, aseguró.

Reveló que el 2 de julio de 2019 su hija fue a Tampico a un curso de verano en la escuela donde él era director de primaria y que la niña le manifestó su intención de estudiar en la zona sur de Tamaulipas.

Aseguró que, a raíz de esa situación, comenzaron los problemas en su contra, al grado de enfrentar una denuncia penal por violación, caso que actualmente se sigue por el delito de abuso sexual.

Acusó que, desde el inicio, intervino el abogado Víctor Paz Jiménez, defensor legal de Alejandra Quintos en los diversos procesos legales.

Narró que el 3 de agosto de 2019 el abogado, Alejandra Quintos y dos policías ingresaron al domicilio de Gabriel y le informaron que existía una denuncia por presunta violación en agravio de su hija.

Cuestionó la actuación del abogado y de su expareja, especialmente del litigante, ya que fue quien presentó la denuncia en su contra y no la señora.

“Todo esto ocurrió precisamente cuando yo ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella; entonces pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear por mi libertad”, lamentó.

Señaló que ha llegado a una conclusión de todo lo vivido y que ahora lo hace público: aquella acusación fue utilizada solamente para impedir la convivencia con su hija.

Expresó que debe investigarse tanto a Alejandra Quintos como al asesor y al agente del Ministerio Público que formuló la denuncia, a quien identificó como Edmundo Malpica y quien, aparentemente, hoy es socio de Víctor Paz.

El 4 de octubre de 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra y se le impuso prisión preventiva.

“Terminé en la cárcel durante más de dos años. Desde ese momento dejé de ser un padre que peleaba por convivir con su hija, a ser un hombre peleando por recuperar su libertad”, relató.

Dijo que durante ese lapso su madre, Nora Silvia, tuvo una serie de problemas con Alejandra Quintos, por lo que presentó una demanda que ganó y en la que Alejandra tuvo que disculparse públicamente.

Durante su encierro, también se promovió un juicio en el que se solicitaron alimentos retroactivos; en un principio se pidió la cantidad de 80 mil 224 pesos y luego se solicitaron 100 mil pesos.

La madre de Gabriel cubrió la cantidad como pudo, pero una vez que se realizó ese pago, tanto el abogado Víctor Paz como el agente del Ministerio Público Edmundo Malpica le dijeron que ya podrían dialogar; sin embargo, para retirar la denuncia le pidieron una casa, un automóvil, 550 mil pesos y una pensión vitalicia.

La familia de Gabriel no aceptó, por lo que la denuncia continuó.

“Mi familia no accedió a pagar esta extorsión y después el Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión”, dijo en su video.

Aseguró que esas conversaciones están grabadas y que algunas ya se han difundido en redes sociales.

Recalcó que la denuncia en su contra es falsa y fue fabricada para evitar la convivencia con su hija.

También acusó una supuesta mala actuación de su expareja, Alejandra Quintos, tras la muerte de su hija.

Señaló que la mujer se comunicó con él para decirle que no tenía dinero para enterrar a Dafne, a lo que él le aseguró que se encargaría de cubrir todos los gastos.

Aunque ya estaba cubierto todo, Alejandra estuvo pidiendo dinero en redes sociales para los gastos funerarios cuando ya sabía que todo estaba cubierto.

“Yo le pedí únicamente: ‘Enfócate, ve por mi hija, hay que sacarla de ahí, de donde está, del anfiteatro’; pero ella estaba dando entrevistas a los medios y estaba haciendo una recaudación, cuando lo importante era darle una sepultura a mi hija, poder tener el cuerpo de ella, ya con nosotros”, expresó.

Lamentó que, debido a la denuncia que enfrentaba, no pudo despedirse en paz de Dafne y tuvo que pedir permiso al juez para asistir al funeral.

Dijo que todo lo vivido es injusto y que los años que perdió sin convivir con su hija nadie se los va a devolver.

“Por eso ya no voy a guardar silencio. Tengo preguntas directas para Alejandra Quintos: ¿por qué la acusación cuando yo buscaba convivir con mi hija?, ¿por qué el abogado tuvo que intervenir desde el origen?, ¿qué tiene que ver una casa, un automóvil, una pensión y 550 mil pesos?”.

Explicó que los hechos están saliendo a la luz pública, pero que eso no significa que las redes sociales emitan un veredicto, pues exige que se investigue y se esclarezca el origen de la acusación en su contra, que se revise la intervención del abogado, la denuncia que su madre presentó por allanamiento, los pagos que se hicieron y las exigencias económicas que el Ministerio Público hizo a su familia.

“Yo estoy dispuesto a que se investigue todo, absolutamente todo, porque fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y mi hija ya no está. El tiempo que no pude estar con ella nadie me lo va a regresar, pero todavía se puede saber la verdad”, señaló.

Dijo que no se va a detener por su nombre y por la verdad, pero sobre todo por su hija, para que se sepa y haya justicia, porque de esta manera él también podrá descansar.

SEPARADO DE SU CARGO

Este lunes, el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, confirmó la separación de Gabriel Zapata de la Escuela Primaria Pedro J. Méndez, en la colonia Tamaulipas de la ciudad de Tampico.

El titular confirmó que la medida se aplicó sin goce de sueldo, en cumplimiento de la solicitud de la Fiscalía del Estado, y que, en caso de que una resolución le sea favorable, podrá reincorporarse a su cargo.

Gabriel enfrenta una acusación por el delito de abuso sexual en agravio de su hija, Dafne Zapata, quien murió en una novatada en Madero, Tamaulipas, en una academia particular con orientación militar.