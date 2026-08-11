Salud y Cofepris descartan presencia del parásito Cyclospora en hoteles de la Riviera Maya

La Secretaría de Salud descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en los alimentos y en el agua que se utilizan en 16 hoteles en la Riviera Maya.

Esta información respondió al aviso de viaje emitido por el Reino Unido ante un incremento de casos de ciclosporiasis en viajeros con antecedentes de estancia en esta zona turística de Quintana Roo.

Ante la alerta, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Dirección General de Epidemiología (DGE), implementaron acciones de vigilancia sanitaria que incluyeron muestreo de alimentos para la detección de Cyclospora cayetanensis.

Las muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real.

“Con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris, obteniendo resultados negativos en la totalidad de los productos”.

Por lo anterior, la dependencia federal enfatizó que la ausencia del parásito, así como la de indicadores de contaminación en los análisis microbiológicos y moleculares, “evidencian que al menos en los puntos específicos verificados, los procesos de control sanitario y manipulación operaban dentro de los márgenes de seguridad”

.¿CÓMO SE RECOLECTARON LAS MUESTRAS?

La toma de muestras incluyó:

Materia Prima: se recolectaron 32 muestras de verduras y frutas de barras para determinación de Cyclospora .

se recolectaron de barras para determinación de . Agua de uso humano: se obtuvieron 11 muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

Finalmente, la Secretaría de Salud indicó que a través de la Cofepris y de la DGE mantiene vigilancia permanente, “pues la trazabilidad y el seguimiento son fundamentales para blindar la cadena alimentaria y prevenir riesgos futuros”.