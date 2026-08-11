Mantiene SMN vigilancia en 3 zonas de baja presión; la del Pacífico podría convertirse en ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), vigila tres zonas de baja presión, una en el Océano Pacífico y dos en el Océano Atlántico con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

La primera se ubica al oeste-suroeste de la Península de Baja California a dos mil 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema en el Pacífico que mantiene 40 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60 por ciento en siete días, se desplaza lentamente hacia el noroeste y llevaría el nombre de Hernán.

En tanto, una de las zonas de baja presión en El Atlántico que se localiza al suroeste de Cabo Verde a seis mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, con 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 por ciento en siete días, se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Mientras que la segunda baja presión al noreste de Bermuda, que se ubica a tres mil 445 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo, con 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días, se desplaza hacia el este a una velocidad de 32 kilómetros por hora.

El SMN, dio a conocer, por otra parte, que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas. Cuartoscuro

El SMN, dio a conocer, por otra parte, que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sonora y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas у posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana.

De igual forma, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, así como chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Además una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, originará ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, e iniciando en Coahuila.

Las lluvias intensas se esperan en Sonora (este); muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte).

Fuertes en Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este), Jalisco (norte y centro), Michoacán (este y sureste), Hidalgo (sur y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (centro y este), Tabasco (este y oeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur) y chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Hacia la tarde, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).