Rosa Icela destaca que van más de 12 mil armas canjeadas en Desarme Voluntario

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 12 mil 200 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima y voluntaria.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación destacó la participación ciudadana en este programa de desarme voluntario, donde también se han canjeado 13 mil 652 juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Agradecer a la población que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 12,200 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima y voluntaria. Y también a las niñas y niños que participan en el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos”, expresó.

Como parte de la estrategia de atención a las causas, Rosa Icela invitó a las y los jóvenes a participar en la clase nacional de box el próximo domingo 16 de agosto “Puños de Transformación”, en alguna de las 107 sedes en todo el país.

Seguimos invitando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse gratis a Boxeando por la Paz. Queremos que encuentren en esta actividad física, un espacio de superación, de convivencia y desarrollo personas”, expresó.

Por último la secretaria federal informó que se llevan más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país, como parte del trabajo de territorio cerca de la gente y especialmente de las y los jóvenes.