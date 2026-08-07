Van 33 casos de 'diarrea explosiva' en México, pero descartan brote activo en el país

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que hay 33 casos de ciclosporiasis (la llamada diarrea explosiva) al 31 de julio en México, sin que se reporte un brote activo en el país y no se han registrado fallecimientos.

“En México hemos tenido 33 casos confirmados al 31 de julio y si tomamos en cuenta nuestra población esto tiene una incidencia de 0.00002% de la población. Se repite anualmente, hay tratamiento y ninguna persona ha fallecido”, explicó.

Al participar en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Salud federal dijo que la proliferación de este parásito se da entre mayo y agosto por la alta movilidad de personas entre países, consumo de alimentos en diferentes lugares y cambio climático.

David Kershenobich recomendó el lavado de verduras y frutas con agua potable antes de consumirlas; lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño. Consumir agua potable o hervida.

“Queremos mandar un mensaje de tranquilidad que no tenemos brote activo de ciclosporiasis en nuestro país”, expresó.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sostuvo que no está demostrado que las lechugas producidas por la empresa Taylor Farms en Guanajuato sean el origen del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

El titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto informó que las 10 muestras de lechuga tomadas el 18 de julio en la planta, cinco enteras y cinco picadas, resultaron negativas a Cyclospora cayetanensis, además, cuatro muestras de agua también fueron negativas a coliformes totales y fecales. "El origen mexicano todavía no se comprueba", afirmó.

También informó que el Gobierno de México mantiene abierta una investigación en Quintana Roo, tras una alerta de Reino Unido por casos detectados entre viajeros. La Cofepris inspeccionó 16 hoteles de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres y analizaron 32 muestras de alimentos y 11 de agua.

INVESTIGAN CHILES DE ESCUINAPA

El comisionado Víctor Hugo Borja Aburto informó que se investiga el posible vínculo de chiles mexicanos con un brote de Salmonella Javiana en Estados Unidos.

El chile poblano es uno de los chiles favoritos por su sabor ligeramente picante y ahumado Canva

El funcionario confirmó que una empacadora ubicada en Nuevo León recibe productos de agricultores de Escuinapa, Sinaloa, y que ya fueron tomadas muestras para determinar si existe relación con los contagios.

Se informó que la inspección a la empacadora fue realizada entre el 5 y el 7 de agosto, incluyó la trazabilidad del producto, la revisión de factores de riesgo y muestreos para detectar E. coli y Salmonella.