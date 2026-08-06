No hay brote de cicloporiasis en México: Secretario de Salud 

No hay brote de ciclosporiasis en México, aseguró David Kershenobich, secretario de Salud.

No obstante, reiteró que existen 33 casos confirmados en 13 estados del país.

Por lo cual, el funcionario añadió que ante la presencia de esta infección en diversas naciones, en México la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y permanente.

“Es importante mantener la calma. Cyclospora cayetanensis es un parásito que está presente en todo el mundo y que ocurre de manera recurrente. Cada año se registran algunos casos en nuestro país, sin que ello constituya un brote o una señal de alarma.

“Del 25 de mayo hasta el 31 de julio se han identificado 33 casos en 13 estados. Esta frecuencia equivale al 0.00002 % de la población. Es decir, no tenemos un brote activo en México”, expuso. en un video mensaje.

LAS RECOMENDACIONES

En un video mensaje, David Kershenobich añadió que la transmisión de Cyclospora cayetanensis -de persona a persona- es poco común y el riesgo principal está en el consumo de frutas, verduras o agua contaminada.

Agregó que su contagio puede prevenirse mediante prácticas básicas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.

“Por ello, recomendamos lavar las frutas, y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas. El calor destruye al parásito.

“Hay que lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de usar el baño. Consumir agua potable o hervida”, detalló.

ANALIZAN MUESTRAS RECOPILADAS EN QUINTANA ROO

El secretario de Salud, reiteró que hasta este momento, las muestras analizadas por México y Estados Unidos no han identificado la presencia de cyclospora cayetanensis en las lechugas provenientes de una empacadora en Guanajuato.

Añadió que los estudios realizados en 16 hoteles de Quintana Roo están en proceso, cuyos resultados se darán a conocer una vez que concluyan los estudios correspondientes, tras la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido respecto de viajeros que presentaron infección con cyclospora y que estuvieron en la Riviera Maya.

“ Seguiremos vigilantes e informando con transparencia, actuando con base en evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todas y todos los mexicanos.

“La mejor herramienta para proteger la salud de la población es actuar oportunamente, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, señaló David Kershenobich.