Refuerza GN recorridos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Para inhibir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los usuarios, elementos de Guardia Nacional reforzaron las revisiones en los puestos de inspección y realizaron rastreos preventivos de equipaje para evitar el traslado de objetos o sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Lo anterior en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-20230.

Los agentes mantienen presencia en las salas de última espera y zonas de abordaje. Cortesía

El personal de esta fuerza de seguridad pública recorre pasillos y salas de espera de la terminal aérea, donde tiene contacto con los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales, brindándoles información acerca de la restricción de objetos al abordar el avión”, informó la Guardia Nacional en un comunicado, este martes.

Los agentes mantienen presencia en las salas de última espera y zonas de abordaje, además de efectuar controles de seguridad en los accesos del Aeropuerto.